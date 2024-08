Robaron a Maluma en plena Feria de las Flores en Medellín: "Tocó empezar de cero"

Durante el fin de semana de la Feria de las Flores en Medellín, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad, el reconocido cantante colombiano Maluma vivió un incidente que le dejó un sabor amargo. Tras disfrutar de un día especial en su criadero de caballos Dos Aguas, donde celebró con su equipo el reconocimiento ganado por una de sus potrancas, el artista fue víctima de un robo que ahora preocupa no solo por la pérdida material, sino por las posibles consecuencias digitales.

En medio de la emoción y el orgullo por el logro de su potranca, el cantante, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, se encontraba en un ambiente relajado y feliz, rodeado de amigos y colaboradores. Sin embargo, al salir del lugar, un delincuente aprovechó un descuido para sustraerle el celular del bolsillo. "A la salida, pum, me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular", relató Maluma en sus redes sociales, donde compartió su frustración por el incidente.

El artista, que recientemente cumplió 30 años, confesó que el robo lo hizo enojar bastante, al punto de considerar hacer un escándalo. Sin embargo, optó por mantener la calma y decidió no darle más vueltas al asunto. "Yo iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí, dije: 'Lo que fue, fue'", comentó.

El cantante Maluma (@maluma) compartió en sus redes sociales que le robaron el celular y no ha podido recuperar su WhatsApp, por ahora solo tiene redes sociales en otro celular. pic.twitter.com/9b6nQQZwty — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 14, 2024

A pesar de haber decidido dejar el incidente atrás, la preocupación de Maluma ahora se centra en recuperar el acceso a sus cuentas personales. El cantante expresó que, aunque la pérdida del dispositivo es molesta, lo que realmente le inquieta es la posibilidad de no poder recuperar sus contraseñas y, con ellas, su correo, archivos importantes y acceso a aplicaciones como WhatsApp. "Me tocó empezar de cero, estoy sin celular", lamentó.

El robo ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo al artista. En un mensaje dirigido a los ladrones, Maluma no dudó en expresar su descontento, pero también hizo un llamado a la reflexión. "Si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas. No se pueden dedicar a robar, ¿pa' qué? Qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos", declaró el cantante en una historia de Instagram.

