Ellas son las hermanas de Angélica Jaramillo; su apoyo en lucha contra la adicción

El mundo de la farándula está conmocionado tras la publicación de un video subido por la actriz y modelo Angélica Jaramillo, quien se dio a conocer en un reality y que hasta el momento no ha tenido el auge que se esperaba, ya que fue finalista y una de las participantes que demostró tener más talento. La modelo confesó tener problemas de adicción.

El video se ha viralizado rápidamente en redes sociales, en él se ve a Angélica bajo los efectos de alguna sustancia, tratando de mantener un discurso, mientras otra persona intenta sutilmente de persuadirla para que no se grabe. En el video ella acepta estar drogada y padecer una adicción durante años, pidiendo ayuda para superar esta difícil situación.

Muchos la recuerdan como una mujer hermosa y talentosa, pero que pasó desapercibida durante años, mientras sus compañeros de programa hacían carrera en la televisión o incluso fuera del país, por lo que la incógnita sobre su vida siempre estuvo presente, hasta hace unos días, cuando decidió salir a contar todo y aceptar que está teniendo problemas con las drogas.

La familia de Angélica se pronunció:

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Angélica, Laura Jaramillo, decidió salir en defensa de su privacidad e integridad, puesto que en las redes ha tenido mucho apoyo, pero así mismo personas que la critican, por lo que comentó: "Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia".

Así mismo, dejó claro que en ningún momento han abandonado a Angélica, aunque también indicó que no es fácil tratar la situación: "Queremos aclarar que no hemos dejado de intentar ayudarla. Lamentablemente, enfrentar esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda".

