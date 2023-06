Paola Jara pasó el susto de su vida al descubrir a un seguidor escondido en el baúl de su carro

Paola Jara es una de las artistas de música popular más importantes en Colombia, razón por la cual se mantiene activa sacando nueva música y haciendo eventos por todo el territorio nacional, donde hace parte de las mejores nóminas para pasar ferias y fiestas en los pueblos.

Incluso ha sido parte de los conciertos más importantes de este género, como la 'Noche del Guaro y del Despecho', donde compartió tarima con artistas como Edén Muñoz, Yeison Jimenes y Los Tigres del Norte.

Hace algunos días la cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram uno de los sustos más locos que ha tenido, gracias a un particular seguidor que la sorprendió cuando salía de una de sus presentaciones, donde al parecer en complicidad con su esquema de seguridad y logística logró colarse en el baúl del carro.

La cantante grabó el momento en el que su seguidor, quien aparentemente tiene una discapacidad, le cuenta como hizo para colarse en su carro y como 'burló' la seguridad: “El susto más tremendo que me han pegado en un show, cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto, casi me mata del susto jajaja y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”.

Según el video, el seguidor se llama Jhon Jairo y le hizo la petición de que fuera a su cumpleaños en el mes de julio, mientras la artista sorprendida le daba las gracias por su cariño y apoyo, pues al parecer todo lo que hizo fue simplemente para asegurar una foto con la cantante.

Finalmente, puso cumplir su deseo y además tener una divertida conversación con Paola, quien no se negó cuando la invito a su cumpleaños. Incluso el seguidor ayudó a despejar el camino para que la cantante saliera en medio de aplausos.

