Paola Jara se sometió a nuevo procedimiento estético y puso a opinar a más de uno

Paola Jara es una figura destacada en la música colombiana , conocida por sus éxitos musicales y su gran talento. Su influencia trasciende la escena musical, ya que también es una personalidad muy popular en las redes sociales , generando constantemente comentarios y debates sobre su vida personal y las polémicas que la rodean.

Actualmente Paola Jara está casada con el cantante Jessi Uribe con quien lleva cinco años de matrimonio . Esta pareja es muy querida por sus seguidores, quienes aprecian su cercanía y autenticidad.

Además de su carrera musical y su vida personal Paola Jara también ha generado interés y controversia por sus procedimientos estéticos. La cantante, conocida por su belleza, ha sido abierta sobre los tratamientos estéticos que ha realizado para mantener su juventud y belleza.

¿Qué procedimiento se realizó la cantante?

Paola Jara ha recurrido a varios procedimientos estéticos a lo largo de su carrera, como la rinoplastia, la liposu cción y recientemente un tratamiento facial para rejuvenecer su apariencia. Según la cantante su objetivo es mantenerse joven y fresca gracias a las últimas tecnologías en estética.

Paola Jara no duda en aprovechar estas oportunidades para sentirse segura y confiada en su apariencia.

Paola Jara compartió en Instagram que se sometió a un tratamiento estético llamado 'Ultraformer', que utiliza ultrasonido para estimular la producción de colágeno y rejuvenecer la piel.

" La verdad estoy feliz, el resultado se va viendo paulatinamente con el pasar de los días porque al principio estaba súper hinchadita y yo soy muy delicada de la piel" , dijo la cantante.

"Por eso prefiero aparatología y no inyectables. De verdad me encantó porque ayuda a tensar un poquito la piel, tiene muchos beneficios y no es invasivo" , expresó.

Top 10 de los mejores éxitos de Paola Jara

Paola Jara es conocida por su voz poderosa y emotiva . A continuación te presento algunas de sus canciones más destacadas:



Mala mujer.

Salud por el.

Usted no me olvida

No será tan fácil.

Murió el amor.

No me preguntes.

pobre perro.

No te puedo retener

El cigarrillo

Los beso jamás

Estas canciones son solo algunos de los muchos éxitos que ha tenido Paola Jara a lo largo de su carrera, sin contar las colaboraciones que ha echo junto ha cantantes reconocidos como:

Joaquin Guiller, Pipe Bueno y Jhonny Rivera.

