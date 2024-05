Participantes de 'El Desafío' captados en comprometedora escena

El programa de supervivencia del Canal Caracol 'El Desafio XX' se ha robado la atención de cientos de colombianos, que todas las noches se conectan con las pruebas, los diferentes personajes y las situaciones que se generan a raíz de la convivencia.

Peleas, risas, dramas, y hasta momentos de pasión, se han convertido en el génesis, de diversos debates y memes que surgen después de cada capítulo. En esta ocasión los protagonistas son Kevyn y Natalia, participantes del equipo Alpha quienes dieron de que hablar, cuando los demás integrantes del equipo se encontraban tratando de conciliar el sueño.

Y es que como bien saben, las cámaras del reality nunca se apagan, así llegue la noche; por lo que cuando se disponían a descansar, Kevyn y Natalia fueron captados muy cariñosos. Ella, le acarició la cara, y después, para dormir, se hizo de espaldas frente a él como en 'cucharita'. Lo cual, ha generado polémica en las redes sociales, pues hay quienes aseguran que el hombre tiene pareja, y que por ende, ese tipo de comportamientos no están bien vistos.

Publicidad



Así que como era de esperarse, los comentarios y las burlas no se han hecho esperar en las redes sociales. Sobresaliendo los ataques hacia Natalia, con quien los internautas no han tenido compasión a la hora de señalarla.

"Kevyn me encanta pero watafac hermanoooo, cómo puedes cagar a tu mujer de esa manera y con una tipa así??? o sea Natalia es tremenda regalada, pero él no se queda para nada atrás", "Natalia sabe que Kevyn tiene novia está dale y daleee", "La NATALIA quiere desbarararle el matrimonio a KEVIN, mucha bandida", "Sabiendo que el kevyn ya tiene una relación estable y sigue con el mismo temita de "si no tuviera novia" ya callate mosquita muerta".

Publicidad

Mientras tanto, en el perfil de Instagram de Kevyn, misteriosamente desaparecieron las fotos que tenía con la mujer que muchos señalan como su novia. ¿Sería ella quién las borró?