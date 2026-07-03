‘Rasputín’ revela el tenso roce que tuvo con ‘Richard’ en Pandillas, guerra y paz

En una reciente entrevista para Cada loco con su tema, de La Kalle, José Urley Rojas, recordado por interpretar a 'Rasputín' en la serie Pandillas, guerra y paz, recordó el roce profesional que tuvo con Juan Sebastián Calero, actor que dio vida a 'Richard', durante las primeras etapas de la producción.

Según relató Rojas, el conflicto surgió por la necesidad de darle mayor realismo a los diálogos. Al comenzar las grabaciones, consideraba que la forma de hablar de Richard no terminaba de encajar con la realidad de los barrios populares debido al lenguaje utilizado en el libreto.

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"Por eso al principio el personaje de Richard se nota gomelizado", explicó, al señalar que algunas expresiones "no calcaban bien" con el perfil de un jefe de banda.



Ante esa situación, José Urley decidió acercarse a Calero para compartirle algunas recomendaciones, teniendo en cuenta que el actor provenía de una formación académica.

¿Cómo fue el roce entre 'Rasputín' y 'Richard'?

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La sugerencia de Rojas no fue bien recibida en un primer momento. Según recordó, al intentar corregir una escena le dijo a Calero: "Mi hermano, no me diga estas palabras, sino dígamelas así, que todo bien", afirmó.

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Sin embargo, el actor defendió su interpretación y respondió: "Yo hago mi papel como yo quiero". Rojas confesó que, tras esa respuesta, prefirió guardar silencio para evitar un conflicto mayor en el set.

Aun así, sentía que las escenas de enfrentamiento seguían perdiendo naturalidad porque los diálogos no reflejaban la jerga propia de los líderes de las pandillas.

Tiempo después volvió a hablar con Calero, esta vez desde una perspectiva más técnica. "Venga, mi hermano. Lo que pasa es que yo no me quiero meter en su forma de actuar, porque usted lo hace muy bien. Lo único es que un jefe de banda no diría esto", recordó haberle explicado.

Como ejemplo, le sugirió reemplazar algunas expresiones por frases más acordes con el contexto del personaje, como "vamos a darle el descanso eterno". Esa conversación marcó un punto de inflexión. Según Rojas, Calero entendió el planteamiento y aceptó incorporar algunos cambios a los diálogos. "Listo, escríbame lo que me va a escribir. Cámbiele estas tres palabritas", recordó que le respondió.

A partir de ese momento, ambos comenzaron a trabajar de manera conjunta en la construcción del personaje de Richard, una colaboración que, según Rojas, fue clave para consolidar el éxito de la serie.

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Además, aseguró que la diferencia inicial quedó atrás y que terminaron construyendo una gran amistad. "Papi, ese chino era... nos saludábamos de beso en la mejilla", comentó entre risas.

Para Rojas, esa combinación entre la formación actoral de Juan Sebastián Calero y el conocimiento que él tenía de la realidad de los barrios permitió que Richard se convirtiera en uno de los personajes más recordados de Pandillas, guerra y paz.