Reconocido actor es acusado de haberle robado el bolso a mujer con la que estaba de fiesta

En serios problemas se encuentra envuelto el actor colombiano Victor Hugo Cabrera, luego de que una mujer identificada como Lorena Rovira lo acusara de haberle robado su bolso en el trascurso de una noche de fiesta.

La mujer, quien salió a dar sus declaraciones al programa de chismes del Canal Carcol ' La Red', manifestó que conoció al actor porque un amigo se lo presentó. Luego de esto, ella, Victor Hugo y otros amigos salieron de fiesta y misteriosamente cuando se encontraba bailando su cartera desapareció.

De acuerdo al testimonio de Rovira, luego de pasar varios minutos buscando su cartera, procedió a revisar las cámaras del establecimiento en el que se encontraban y fue justo ahí donde se llevó la inesperada sorpresa de que la persona que había tomado su bolso sin permiso era el actor.

“Nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”.

El caso y las pruebas del supuesto robo fueron puestas en manos de las autoridades, quienes se encuentran realizando la debida investigación. El actor por su parte, se hizo sentir a través de sus redes sociales y dijo:

“Perdón lo emocional, pero tengo rabia que esto pase porque tantos problemas en el país y la humanidad para que alguien me venga a acusar de un robo de estos, yo no tengo necesidad de hacer eso. Lorena, ojalá puedas llegar a ser actriz y Juan, amigos si tú quieres, pero no hagan eso con las personas”.

En redes sociales, las opiniones se encuentran divididas, sin embargo las críticas hacia el actor no se han hecho esperar.