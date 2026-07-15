Rosalía y Rauw Alejandro están de luto; persona cercana fue hallada sin vida en una vía del tren

La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó este martes 14 de julio el fallecimiento de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, un destacado bailarín que colaboró estrechamente con Rosalía y Rauw Alejandro.

El joven, de 28 años, fue localizado sin vida en el condado de Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido. La alerta sobre su paradero se activó el pasado domingo 12 de julio al mediodía, cuando se le perdió el rastro en el suroeste de Miami-Dade.

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Durante 48 horas, familiares, amigos y clubes de fans de los artistas con los que trabajó impulsaron una intensa campaña en redes sociales para ayudar a localizarlo.



Sin embargo, el martes 14 de julio, la Policía del Condado de Miami-Dade confirmó el hallazgo del cuerpo de Mykee en una intersección cercana a las vías del tren, específicamente en el área de West End.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las causas de su muerte ni las circunstancias exactas en las que fue encontrado. Las investigaciones y la recolección de evidencia continúan para esclarecer lo ocurrido.

Mykee sonriente junto a su pareja en un retrato compartido en redes sociales antes de ser hallado sin vida Foto: imagen tomada de @_tiffanyanne

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¿Quién fue 'Mykee', el bailarín que trabajó con Rosalía y Rauw Alejandro?

'Mykee', de ascendencia filipina, se consolidó como una figura respetada en la danza profesional. Su vínculo con Rauw Alejandro comenzó en 2018, cuando participó en el video musical "Detective".

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Desde entonces, ambos compartieron escenarios durante ocho años en giras internacionales como Vice Versa, Saturno y, más recientemente, Cosa Nuestra Tour.

Asimismo, formó parte del equipo de Rosalía, donde destacó como uno de los "motopapis" durante el exitoso Motomami Tour de 2022. También participó en el desfile Savage X Fenty Show Vol. 2.

Su talento lo llevó a colaborar con otros artistas de renombre, entre ellos Daddy Yankee, The Weeknd, Tainy y Chesca, además de presentarse en eventos de gran relevancia como el Super Bowl, los Latin Grammy y Miss Universo.

La noticia de su fallecimiento provocó múltiples reacciones. Rauw Alejandro le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram: "Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón".

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Por su parte, el club de fans oficial de Rosalía expresó que "se nos parte el corazón", recordando la energía y el carisma que el bailarín transmitía sobre el escenario. Su pareja, Tiffany, también compartió un emotivo mensaje en el que lo describió como su "alma gemela" y la persona más amable que había conocido.

Mensaje de Instagram de Rauw Alejandro a Mykee Foto: imagen tomada de redes sociales