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"Salí del clóset": la confesión de Chichila Navia sobre la batalla que ocultó durante años

La actriz sorprendió al hablar de una lucha que mantuvo en silencio durante gran parte de su vida y cómo logró identificarla años después.

chichila Navia duro trastorno.jpg
Chichila Navia tomandose una foto-selfie
Foto: Instagram
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La actriz colombiana Chichila Navia sorprendió al compartir uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. En una reciente entrevista, la recordada protagonista de producciones como Oki Doki reveló que durante muchos años convivió con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) y con dismorfia corporal, condiciones que, según explicó, solo logró identificar cuando ya era adulta.

La confesión de la artista surgió en medio de la promoción de Suficiente, su primer libro autobiográfico, en el que decidió hablar abiertamente sobre las heridas que marcaron su infancia, las presiones que vivió dentro del mundo del entretenimiento y el proceso de aceptación que ha construido con el paso de los años.

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Durante la conversación, la actriz explicó que pasó décadas sin comprender lo que realmente ocurría con su salud mental y emocional. Según relató, fue únicamente en la adultez cuando pudo ponerle nombre a las situaciones que había experimentado desde muy pequeña.

Navia aseguró que crecer frente a las cámaras y estar expuesta constantemente a la opinión del público influyó en la forma en que comenzó a percibir su cuerpo. Esa presión, sumada a las exigencias propias de la industria del entretenimiento, terminó afectando la relación que mantenía con su imagen personal.

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La actriz también explicó que descubrir el origen de ese sufrimiento representó un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, reconoció que el proceso de recuperación no significa que las dificultades desaparezcan por completo, sino que implica aprender a convivir con ellas y mantener un trabajo constante sobre la salud emocional.

En sus declaraciones, comparó esa condición con un "dragón" que permanece en el interior de quien la padece y que requiere atención permanente para evitar que vuelva a tomar fuerza. Con esa metáfora quiso transmitir que la recuperación es un camino continuo y no un punto de llegada definitivo.

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La publicación de Suficiente también se convirtió en una herramienta para narrar experiencias que, durante mucho tiempo, prefirió mantener en privado. En el libro aborda las consecuencias de haber iniciado su carrera artística desde muy joven y cómo la exposición mediática influyó en su autoestima y bienestar emocional.

A lo largo de su trayectoria, Chichila Navia ha participado en exitosas producciones de la televisión colombiana y ha consolidado una carrera de varias décadas. No obstante, aseguró que detrás de esa imagen pública existían situaciones personales que pocas personas conocían y que ahora decidió compartir con el propósito de generar conversación sobre la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria.

Con su testimonio, la actriz busca visibilizar una realidad que afecta a muchas personas y recordar la importancia de buscar ayuda profesional cuando se presentan señales relacionadas con la percepción del cuerpo o con la alimentación. Asimismo, señaló que contar su historia representa una forma de sanar y de acompañar a quienes atraviesan experiencias similares, demostrando que hablar de estos temas también puede convertirse en un paso importante dentro del proceso de recuperación.

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