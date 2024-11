Sigue la polémica, hermana de Angélica Jaramillo estalló: "Intenta revivir en los medios"

La actriz, modelo y cantante Angélica Jaramillo está en el centro de una intensa controversia desde agosto, cuando confesó en un video ser adicta a sustancias alucinógenas. La publicación, que alarmó a sus seguidores y familiares, marcó el inicio de una serie de eventos que han dividido a la familia Jaramillo y generado miles de comentarios en redes sociales.

En octubre, Angélica fue internada en un centro de rehabilitación a las afueras de Medellín, según sus hermanas Laura y Sofía, con la intención de ayudarla en su recuperación. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la modelo escapó del lugar, afirmando que fue llevada en contra de su voluntad y describiendo su experiencia como un secuestro.

“Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad” , escribió en sus redes sociales junto a una foto del centro de rehabilitación, donde asegura haber estado bajo condiciones similares a las de una prisión.

Por su parte, Laura Jaramillo, hermana de Angélica, no tardó en responder. En una publicación en Instagram, Laura expresó que su paciencia está llegando al límite por lo que calificó como un comportamiento manipulador.

“Estoy cansada de callar y aguantar. Cada cosa que hicimos fue desde el amor, pero no voy a permitir que nos pisotee para ganar notoriedad” . También señaló que la situación la ha afectado profundamente y que ha alcanzado su límite emocional.

La madre de las hermanas, Amparo, intervino en el conflicto, pidiendo a sus hijas que detuvieran las peleas públicas y dejaran de responder a las provocaciones de Angélica. “Por favor, hijas, no generen más conflictos. Dejen que diga lo que quiera; no le den importancia. Este proceso no ha sido fácil para nadie” , escribió en un mensaje dirigido a Laura.

Los usuarios de redes sociales han seguido de cerca el drama familiar, dividiéndose entre quienes apoyan a Angélica y quienes respaldan a Laura y Sofía. Algunos comentaron: “Angélica solo busca polémica”, mientras que otros señalaron: “Deberían manejar esto en privado. El conflicto público no beneficia a nadie”.

Mientras tanto, las hermanas Jaramillo continúan enfrentando los efectos de esta disputa familiar, que no solo ha expuesto la lucha de Angélica contra la adicción, sino también las tensiones internas de una familia que busca reconciliarse en medio de una tormenta mediática. La situación, según expertos en redes sociales, subraya la importancia de abordar problemas familiares en privado para evitar daños mayores.

La historia de Angélica Jaramillo sigue dando de qué hablar, y aunque su recuperación parece incierta, tanto su familia como sus seguidores esperan que pueda encontrar el camino hacia la estabilidad.