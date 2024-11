Reveladora foto de Angélica Jaramillo encerrada en centro de rehabilitación

La reconocida modelo, actriz y cantante Angélica Jaramillo sigue siendo centro de atención por el proceso de rehabilitación que ella misma decidió iniciar luego de enfrentar fuertes episodios de vida a causa de sus excesos con sustancias alucinógenas

Sin embargo, en medio de la ayuda que su familia intentó darle internándola en un centro de rehabilitación, se desató una confrontación familiar ya que Angélica tomó esto como un acto desleal por parte de sus hermanas y demás familiares debido a que la habrían llevado a este lugar sin su consentimiento.

Pues luego de unas semanas de que se difundiera la noticia de que la mujer había ingresado a un lugar para ayudarle a superar su adicción a las drogas, la propia modelo reapareció diciendo que se había escapado de aquel centro y denunciando que sus hermanas la habían ingresado bajo efectos de sustancias que redujeron su capacidad de resistirse.

La modelo insiste en que está trabajado para salir del consumo de drogas y que espera recuperarse de esa adicción que le está destruyendo la vida, pero asegura que desea hacerlo a su forma y no encerrada en un lugar que, según ella, no es nada bueno y "me tenían secuestrada".

En medio de las afirmaciones sobre su paso por el centro de rehabilitación Angélica Jaramillo asegura que no se sintió cómoda de iniciar su proceso allí y que el trato no habría sido el mejor, señalando que "me querían volver loca", además de agregar que luego de que la dejaron allí, sus familiares no volvieron a visitarla.

Y en medio de las versiones encontradas entre la modelo y su familia, salió a la luz una sorpresiva foto que evidencia su paso por el centro de rehabilitación del que dice que se escapó al sentirse secuestrada y olvidada.

Se trata de una fotografía publicada el 25 de noviembre por la propia modelo quien aparece dentro de una habitación cerrada por una reja con candado. Dentro de esta se logra observar una cama y una silla en la que aparentemente permanecía Angélica antes de evadirse del lugar.

“Una imagen vale más que mil palabras. Solo dije la verdad”, escribió la mujer junto a la fotografía que terminó por desatar una oleada de reacciones en redes, con posiciones a favor y en contra de la decisión de las hermanas de Angélica.

