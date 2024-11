Fredy Guarín intentó quitarse la vida saltando por el balcón de un piso 17

La vida del exfutbolista Fredy Guarín ha estado marcada por varios altibajos en los que ha sido reconocido por innumerables triunfos deportivos, pero también por polémicas de su vida, especialmente, en lo que tiene que ver con escándalos de infidelidades y excesos con el alcohol .

Sin embargo, el destacado exdeportista ha sido ejemplo de superación para algunas personas ya que ha sabido reconocer sus errores y tomar medidas para retomar el rumbo de su vida; pues actualmente se encuentra en terapias psicológicas y trabajo con expertos para superar su problemas de alcoholismo.

Pero esta decisión radical y admirable no fue tan fácil para Fredy, pues optó por este cambio luego de tocar fondo en su vida y ver cómo todo lo que tenía a nivel deportivo, económico, social y sentimental se le fue esfumando debido a sus excesos.

Y es que para Guarín no fue solo perder un hogar y ser despedido de un gran club, sino que su vida se tornó en un vacío con la llegada de la pandemia que lo alejó de las rumbas, los lujos y los amigos para sumirlo en una depresión y soledad que lo impulsaron a intentar decisiones mucho más desacertadas en su vida.

Fredy Guarín intentó acabar con su vida en pandemia; saltó por el balcón

Este chocante episodio de su vida lo dio a conocer en el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, en el que abrió su corazón y contó situaciones hasta ahora desconocidas, como los lujos que se llegó a dar cuando estuvo en China y mandaba a recoger amigos en Colombia y los trasladaba a ese país en su avión privado solo para hacer rumbas.

También contó que en medio de su soledad en la pandemia, en la que no había fiestas ni entrenamientos por el confinamiento, comenzó a frecuentar la favelas de Brasil donde desató sus excesos con mujeres y alcohol.

" No había temor. Estaba con cualquier chica en Brasil, me abandoné por completo , borracho, me iba para la favela a buscar peligro", relató confesando que llegó a tener armas en sus manos.

Pero en una situación más extrema y de la que se salvó de no tener retorno, Fredy Guarín confesó que intentó quitarse la vida saltando por el balcón del apartamento en el que vivía ; pero la vida le tenía preparada una segunda oportunidad y sus planes de acabar su existencia se vieron frustrados por una malla de seguridad que impidió que cayera al vacío .

" Vivía en un piso 17 y en ese momento me desconecté de la vida, de todo. Mi reacción fue mandarme (por el balcón) ... Había una malla en el balcón. Salté y me devolvió... Obviamente, inconsciente de lo que estaba haciendo y no sé qué pasó", recuerda el exfutbolista al confesar que si no hubiese tenido esa malla, su vida habría acabado.

Pero la vida le mostró una nueva oportunidad y a hora Fredy Guarín trabaja en su recuperación para 'volver la ruedo' como un hombre nuevo, alejado del alcohol y dedicado a su salud; esto lo viene logrando gracias al apoyo de familiares, amigos leales y expertos que lo acogieron para su rehabilitación en la que ya lleva seis meses de avance.