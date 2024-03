Fredy Guarín generó controversia mientras realizaba una trasmisión en vivo

Fredy Guarín, reconocido exfutbolista colombiano con una destacada trayectoria en clubes como Envigado, Porto, Inter de Milán, entre otros, volvió a generar controversia por su problemático historial de consumo de alcohol.

El jugador, quien representó a la Selección Colombia en diversas ocasiones, ha sido protagonista de numerosos escándalos relacionados con el consumo de licor que han afectado sus relaciones personales y profesionales.

En esta ocasión, Guarín ha vuelto a ser el centro de atención tras la difusión de un video en vivo a través de redes sociales, donde al parecer está consumiendo licor y escuchando vallenatos. En medio de la transmisión, el exfutbolista manifestó su frustración al no poder contactar a su esposa, Pauleth, y solicitó insistentemente a sus seguidores que la llamaran en su nombre.

"Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora (...) Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta", expresó Guarín durante la transmisión, evidenciando su preocupación por la falta de respuesta de su pareja.

Así mismo, el exjugador recalcó su irritación ante la situación: "Le pueden decir que me llame y cuelgo esto en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal"(...) Pauleth o la mamá, ¿por favor me llaman?". Fueron las palabras de Guarin.

Estas declaraciones y acciones han generado diversas reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios han manifestado su preocupación por la conducta de Guarín y han llamado la atención sobre la necesidad de buscar ayuda para enfrentar sus problemas con el alcohol.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Fredy Guarín se ve envuelto en situaciones de este tipo, lo que ha afectado su reputación tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Mientras tanto sus seguidores esperan que el exfutbolista tome medidas para abordar sus problemas y pueda superar esta difícil etapa en su vida.

Esos en vivo de de Fredy Guarin... Entusado? Despechado? Enamorado? Dolido? Ojalá pueda estar bien!! pic.twitter.com/xkj9cqiJ55 — Margarita Álvarez V. 🇨🇴 (@Margara921) March 1, 2024

