Tatán Mejía y el accidente por el que estuvo a punto de perder la vida

La relación entre la actriz Maleja Restrepoy el motociclista Tatán Mejía es una de las más seguidas en redes por los colombianos, e incluso personas de otros países. Esta pareja es reconocida por mostrar un amor real, en el que no son tan melosos, pero a través de bromas u ocurrencias se demuestran sus sentimientos.

Aunque en un principio la actriz era la 'famosa', la forma de ser de Tatán lo llevó a ser reconocido en redes sociales, llegando incluso a pertenecer a un reality de cocina, lo que lo terminó de catapultar como figura pública. Si bien su contenido es muy variado, el motociclista se ha viralizado por un video en el que contó una interesante anécdota.

¿Qué le pasó a Tatán Mejía?

El creador de contenido y freestyle de motrocross contó a través de su cuenta en tiktok que cuando era joven y estaba empezando en el mundo de las competencias y acrobacias en moto, viajó con su padre a Nicaragua, donde esperaba participar en la categoría de 125 cc.

En medio de la competencia, su moto no estaba lista, por lo que se atrasó el entrenamiento, lo que lo llevó a salir a las pistas con la práctica de las motos de 250 cc, máquinas que andan mucho más que las que tenía Tatán, por ende daban un mejor rendimiento en los saltos.

De acuerdo con el corredor, había un salto que parecía fácil, pero que al no tener la moto adecuada le jugó una mala pasada, al intentar saltar cayó muy mal y se golpeó el estómago con el manubrio de la moto, cayó al suelo y comenzó a gritar de dolor, por lo que lo llevaron de urgencia a un centro asistencial.

Allí le dijeron que no tenía nada y que se podía ir, pero fue en ese momento donde la agonía comenzó: “Me voy para el hotel, con un dolor horrible. Yo vomitaba en la mitad del hospital. En ese momento llego yo al hotel, me acuesto a dormir en la habitación y no podía con el dolor”.

En un acto desesperado por buscar alivió, Tatán se metió a la tina del baño y desde allí golpeaba la pared del intenso dolor. A la puerta de la habitación llegó un hombre que estaba hospedándose justo al lado y recibía los golpes del colombiano en la pared. Dijo ser un doctor y entró a ayudarlo.

“Me pone la mano en el estómago, coge en esa época su celular y llama y dice, nos vamos ya para la clínica”, comentó Tatán. El hombre, quien al parecer era un médico cubano, lo operó de urgencia, ya que tenía una perforación del intestino delgado, ya padecía peritonitis y estuvo, según el doctor, a tan solo dos horas de fallecer. Sin duda se salvó de milagro.

