Verónica Orozco abre su corazón sobre su regreso a la música en plena soltería

En una tarde llena de risas, confesiones y música, la talentosa actriz y cantante Verónica Orozco fue la invitada estelar en el programa Tardes Famosas de La Kalle. En una conversación amena con el video Jockey Jhon Carrero y con el Pirata Morgan, la artista reveló detalles sobre su nuevo reto musical, su experiencia como madre y recordó con cariño a su padre, Luis Fernando Orozco, quien falleció en 2020.

Verónica empezó por confesar sobre su amor por las empanadas, "es mi comida favorita", afirmó la artista entre risas. Jhon Carrero aprovechó la ocasión para sorprenderla con una milhoja, uno de sus mayores antojos durante el embarazo. La charla continuó con 'Jhoncito' recordando los logros de Verónica, nominada en varias ocasiones y ganadora de prestigiosos premios como India Catalina, Macondo, TV y Novelas, entre otros.

El momento más emotivo llegó cuando Verónica habló de su padre, un precursor del Stand up Comedy. "Lo que más me hace falta de él es su risa, tenía unos chistes buenísimos y la risa de él era muy contagiosa", confesó la artista, recordando el último encuentro con su padre en diciembre de 2019, unos días antes de su fallecimiento en 2020.

La conversación se adentró en la vida personal de Verónica, quien compartió detalles sobre su maternidad y su relación con el padre de su hija Violeta. Después de años de vida de fiestas, viajes y amigos, Verónica encontró el amor y decidió formar una familia. "Con Sebastián duramos juntos 12 años, fue un amor muy bonito", reveló la artista.

Haciendo un recorrido por su carrera, Verónica Orozco mencionó el desafío de interpretar a Arelys Henao, destacando su conexión con la cantante y su admiración por su rebeldía. "Siento que yo también tengo esa esencia, vamos de frente por la vida", expresó.

La charla también reveló el lado más travieso de Verónica durante su infancia, siendo apodada 'verrionica'. "Me cogían de cocheche, me hacían sufrir mucho, yo lloraba mucho", confesó entre risas la artista, mostrando su lado más humano.

Verónica Orozco en La Kalle /Foto: La Kalle

Su nuevo reto musical

La actriz y cantante contó cómo decidió retomar su carrera musical y lo que se viene en este género "renuncié a mujeres a la plancha y venía con la idea de hacer las canciones que más me gustan. Las puse en un show que lo quise armar como una especie de fiesta en el escenario. Como se invitara al público a mi casa y les pusiera mi playlist de las canciones que más me gustan, es algo así".

Destacó que será un show musical que tendrá una gran variedad de géneros y ritmos como las baladas, merengue, vallenato, música popular, así como sus propias canciones entre las que está 'Las bragas', adelantando detalles sobre su próxima gira por Colombia a partir de marzo y compartiendo sus expectativas.

En este show van a tener de todo desde el pop noventero, canciones como la isla del sol, hay mucho merengue. También tengo una parte pequeña de popular. Está una nueva versión de las bragas. Hay vallenato, son puros éxitos" Verónica Orozco

Verónica cuenta cuál ha sido la escena más difícil en la actuación

En la sección de preguntas rápidas, Verónica recordó una escena bastante incómoda con su gran amigo Santiago Alarcón. "una escena de amor entre Wilfredo y Arelys que hice con Santiago Alarcón , porque estaba haciendo mucho calor, porque somos muy amigos, porque nos pasó de todo, me dio ataque de risa a mi me pasa algo y es que yo sufro de risa nerviosa yo no podía parar de la risa, la sufrí mucho"

El programa concluyó con Verónica hablando de su gusto por el cine arte y reveló sus gustos culposos, como el patinaje artístico.

Revive acá la entrevista completa: