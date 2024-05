VIDEO: Así fue la pelea de Omar Geles con Diomedes Díaz

En La Kalle, se revivió una anécdota que es recordada por los fanáticos del vallenato de manera jocosa, la famosa pelea entre Omar Geles y Diomedes Díaz.

Esta historia, que Omar Geles solía recordar con gracia, ha cobrado un nuevo significado tras el reciente fallecimiento del querido compositor. Ahora, Geles es recordado no solo por su talento, sino también por su carisma y capacidad de reírse de sí mismo.

Omar Geles y Diomedes Díaz construyeron una profunda amistad gracias a su carrera musical. La noticia de la muerte de Omar Geles el 21 de mayo de 2024, dejó consternados a los seguidores del vallenato y a sus colegas. En medio del dolor, muchos recuerdan las anécdotas compartidas con otros artistas, especialmente con Diomedes Díaz.

Geles siempre expresó admiración por Díaz, al punto de que su carrera musical nació inspirada en el talento del 'Cacique de la Junta'. Esto se evidenció el 14 de mayo de 2024, cuando la madre de Diomedes Díaz falleció y Omar Geles la despidió, recordando la influencia de Díaz en su vida.

A pesar de la admiración mutua, Geles y Díaz protagonizaron una memorable pelea en el escenario en 2005. El incidente ocurrió en la Plaza Alfonso López en Valledupar, durante un concierto especial de Diomedes Díaz.

El 'Cacique' invitó a Geles a interpretar juntos 'No puedo vivir sin ti'. Según relató Omar Geles en 2023 en su cuenta de TikTok, mientras tocaba el acordeón y cantaba la canción, Díaz se puso celoso y le dijo: “Toque el acordeón, toque el acordeón, ya está bueno”.

Estas palabras indignaron a Geles, quien respondió: "Usted me mandó a cantar y no me calle ahora”. Molesto, Geles se bajó del escenario, pero Díaz terminó la pelea con una frase contundente: “Acá el que tiene que cantar soy yo, ojo a la lengua vallenata que es jodida”.

En el mismo video de TikTok, Geles confesó que se sintió mal por haber abandonado el escenario. "Me bajé bravo de la tarima, me bajé bravo con él", relató. Sin embargo, también recordó que después se sintió apenado, ya que había dejado solo a su ídolo, Diomedes Díaz.

A pesar de aquel incidente, la relación entre Geles y Díaz se mantuvo sólida y fue solo una anécdota contada con humor y cariño.

