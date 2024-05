De qué trata la canción Una hoja en blanco cantada por Omar Geles

Las letras de las canciones por lo general están basadas en hechos reales o ficticios y en el vallenato, especialmente, suelen ser bastante melancólicas, dedicadas casi siempre al desamor y al engaño, una de esas canciones recordadas de este género es 'Una hoja en blanco', canción interpretada por Omar Geles, quien lastimosamente falleció el pasado martes 21 de mayo.

Cabe aclarar que muchos creen que la canción es de Geles, pero lo cierto es que el compositor del tema fue uno de los sobrinos de Omar, Wilfran Castillo, quien también es reconocido en el vallenato por crear piezas inolvidables. Lo cierto es que este tema fue interpretado por Geles, pasando a la historia.

Muchos rumorean que esta canción está inspirada en un amor de Omar Geles, pero lo cierto es que la canción está basada si en una historia real, pero es de uno amigo de Wilfran Castillo, quien tomó su anécdota, se inspiró y creó la canción para que Omar la grabara.

¿De qué trata la canción Una hoja en blanco?

La canción cuenta la historia de un amor que no pudo ser y que lastimosamente se tuvo que acabar. Una de las cosas en las que se centra la letra es en dejar claro que el protagonista no puede olvidar a esa mujer, quien en algún momento le demostró un amor que yo no existe.

La historia narra como este hombre debe afrontar la realidad de que la mujer que ama se casó con otro hombre, obligándolo a olvidar todos los recuerdos que vivieron juntos. El nombre de la canción, Una hoja en blanco, hace referencia a la respuesta que obtiene el protagonista, la cual es prácticamente nada, silencio y olvido.

Otra de las emociones que toca la canción es la resignación, pero en un buen sentido, ya que el protagonista invita a su amada a seguir su nueva vida y a olvidarlo, entendiendo que ella es feliz. Así mismo hace una reflexión sobre el amor y el dolor que sufre una persona cuando lo pierde.

Letra de la canción Una hoja en blanco de Omar Geles

Fue imposible sacar tu recuerdo

De mi mente

Fue imposible olvidar que algún día

Yo te quise

Tanto tiempo pasó desde el día

Que te fuiste

Allí supe que las despedidas

Son muy tristes

Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje

Aquellas ilusiones que de niños nos juramos

Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje

Quisiste consolarme y me dijiste: "yo te amo"

Desde entonces, no supe que sería de tu vida

Desde entonces, no supe si algún día regresabas

Los amigos del pueblo preguntaron si volvías

Llorando di la espalda y no les supe decir nada

Ayer, que regresé a mi pueblo

Alguien me dijo que ya te casaste

Mírame y dime si ya me olvidaste

Me marcharé con los ojos aguados

Después le pregunté a la luna

Me dio la espalda e intentó ocultarse

Hasta la luna sabe que me amaste

Hasta la luna sabe que aún me amas

Y vuela, vuela

Por otro rumbo

Ve y sueña, sueña

Que el mundo es tuyo

Tú ya no puedes

Volar conmigo

Aunque mis sueños

Se irán contigo

Tú ya no puedes

Volar conmigo

Aunque mis sueños

Se irán contigo

Es tan triste tener que decirte

Que me olvides

Otro amor ha llegado a mi vida

Y no te quiero

Es muy tarde, y no puedo negarte

Que me muero

Pero no callarán mis palabras

Pa decirte

Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos

Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche

Que lloraré sin ti, cuando recuerde que estoy solo

Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre

Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida

Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años

Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña

Que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado

Es triste ver que un tren se aleja

Y en él, se va lo mejor de tu vida

Dime el motivo de tu despedida

¿Por qué te fuiste, dejando mil penas?

Un día recibí tu carta

Quise leerla, y era una hoja en blanco

Pues de tu vida nunca supe nada

¿Cómo preguntas que si aún te amo?

Y vuela, vuela

Por otro rumbo

Ve y sueña, sueña

Que el mundo es tuyo

Tú ya no puedes

Volar conmigo

Aunque mis sueños

Se irán contigo

Y vuela, vuela

Por otro rumbo

Ve y sueña, sueña

Que el mundo es tuyo

Tú ya no puedes

Volar conmigo

Aunque mis sueños

Se irán contigo

