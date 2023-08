VIDEO: Daniel Arenas fue 'acosado' por famosa mexicana y sin querer reveló su situación sentimental

Los ojos de miles de personas están sobre el presentador Daniel Arenas, quien desde que incursionó en la televisión se le han presentado un par de situaciones incómodas que, al parecer, le han traído problemas en su relación con Daniela Álvarez.

En un principio causó un gran revuelo nacional el haberse dado un pico en la boca con su compañera de set Adamaris López. Luego de esto se dio cuenta que había actuado mal y optó por pedirle disculpas públicas a la exreina de belleza.

En un video dijo en su momento: "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar".

Después de esto se comenzó a decir que la pareja había terminado su relación, pero por el momento ninguno de los dos ha hablado para confirmar o desmentir los rumores.

Ahora, Daniel Arenas estuvo envuelto en otra situación incómoda cuando invitaron al programa en el que trabaja a la actriz y bailarina mexicana Lyn May.

Y es que durante toda la entrevista la mujer fue un poco invasiva con él y en varias oportunidades intentó darle un beso en la boca y le puso sus piernas sobre las de él.

Tanto es así que en un momento Lyn May le pidió que la "irrespetara", debido a que Daniel dijo en la entrevista que la admiraba y respetaba mucho.

En medio de estos momentos de incomodidad, Daniel Arenas reveló cuál es su situación actual y si está o no en una relación amorosa con Daniela Álvarez.

Cuando la actriz y bailarina le pidió que le diera un beso, el presentador muy serio le respondió´: "Soy un caballero y tengo que respetar a la dama que tengo en casa".

De esta manera pondría fin a los rumores de una posible separación con la exreina de belleza.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

