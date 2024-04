VIDEO: El fuerte señalamiento de Beba, del Desafío 2024, que enfureció a Andrea Serna

El Desafío XX reality de competencia de Caracol TV que celebra dos décadas en la televisión, sigue dando de qué hablar tras lo ocurrido el pasado viernes 26 de abril durante su capítulo 19. La tensión se intensificó cuando Valerie de la Cruz Millán más conocida como Beba, una de las participantes más controvertidas de la temporada, desafió abiertamente las normas establecidas y recibió un severo castigo.

La decisión de Beba de abandonar la tienda de campaña en medio de una tormenta puso fin a su estancia en la competencia.

Desde su debut en el programa, Beba ha sido objeto de amores y odios tanto por sus compañeros como por los seguidores del programa. Su personalidad desafiante la convirtieron en un punto focal de atención desde el primer día.

Para la presente edición el Desafío XX se desarrolla en Tobia, Cundinamarca, continuando la tradición de desafíos épicos en escenarios impresionantes, el punto de quiebre de este capítulo se presentó cuando el equipo Beta ejerció su poder al imponer un castigo al equipo Alpha tras una victoria crucial. El desafío era simple en teoría: permanecer 24 horas con guantes de boxeo, sin poder quitárselos hasta la orden de Andrea Serna, la presentadora del programa. Sin embargo, Beba desafió esta sanción al abandonar el área designada, buscando refugio en la tienda de campaña de su equipo durante una fuerte lluvia.

La acusación de Beba contra la producción del programa

Antes de su expulsión, Beba intentó justificar sus acciones, incluso arremetiendo contra la producción del programa. Sin embargo, Andrea Serna, enérgicamente, rechazó sus argumentos, afirmando la integridad y experiencia del equipo médico del Desafío durante los últimos 20 años.

Beba rompió varias reglas no solo abandonó Playa baja, cruzó los límites del territorio, se soltó el chaleco, llegó a la casa Alpha... por lo tanto la sanción es la expulsión del desafío, Andrea Serna

Respecto a lo expresado por Andrea Serna Beba contestó "me da ira y corage que esta gente hable de empatía cuando ellos no tienen empatía conmigo. LLevó días con tendinitis, llevo todos los ciclos con tendinitis, ahora tengo el dolor en el pecho, ellos han visto como me han tenido con dolor".

En ese momento Andrea Serna la interrumpió, la paró en seco y le respondió que "el equipo médico del desafío lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos sumale cuántos tremendos super humanos han pasado por aquí, han sido tratados por las manos del equipo médico entonces cuando dicen que está apto para competir ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decir continúa y que no pueda continuar"

La partida de Beba marca un momento decisivo en el Desafío XX, dejando a sus compañeros y espectadores reflexionando sobre las consecuencias de desafiar las reglas establecidas en la competencia más emocionante de la televisión colombiana.

