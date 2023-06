VIDEO: Jhonny Rivera fue visitado por un muerto; dio detalles de su experiencia paranormal

El cantante de música popular Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en Colombia debido a su sencilla forma de ser, con la que ha logrado ganarse el cariño de miles de personas que lo siguen no solo por su talento para el canto sino también por la calidad humana que lo caracteriza.

Sobre la vida de este cantante se han conocido varias historias como sus inicios y su duro trabajo para lograr ser reconocido, detalles de su vida familiar, su amor por los animales y hasta eventos oscuros están siendo conocidos.

Pues recientemente el interprete de famosas canciones como 'Mi decisión', 'El mujeriego', 'Es mi madre', 'Siga bebiendo', entre otras fue centro de atención luego de que revelara un episodio paranormal de su vida y del que dice que fue la experiencia más aterradora que ha vivido.

Y es que no es para menos ya que, según cuenta el artista, fue visitado por un muerto hace unos años cuando se desempeñaba como carpintero en Bogotá. La historia la dio a conocer a través de un video en sus redes sociales en las que dio detalles de la historia paranormal que marcó su vida.

En su relato el cantante contó que todo ocurrió antes de ser famoso y cuando se ganaba la vida como carpintero en la capital del país; en ese entonces tuvo un cliente con el que tuvo un pequeño percance por la entrega de un cajón de madera.

Todo inició cuando una pareja llegó al negocio y le pidió la fabricación de un armario; sin embargo, cuando él lo hizo y lo fue a entregar a la pareja le faltaban $10.000 por lo que Jhonny decidió llevarse uno de los cajones del closet para la carpintería con el acuerdo de que lo entregaría cuando le pagaran el dinero que faltaba.

Pasaron los días y cuando el cliente pasaba a pagarle Jhonny no se encontraba por lo que el hombre se molestaba por perder el tiempo y hasta le hacía escándalos frente al negocio. El tiempo pasó y el cajón se llenó de polvo.

Pero cuenta Jhonny que un día se encontraba en otro negocio cambiando un billete y "cuando volteé a mirar vi al cliente ahí parado y cruzado de brazos", por lo que se apresuró a cambiar el billete para ir a entregarle el cajón, sin embargo al volver mirar el cliente ya no estaba.

“Le pregunté a Blanca, la que me estaba cambiando el billete ¿Ya se fue el señor? Ella me dijo que sí, entonces cuando salgo y miro para todos lados ya no estaba ahí. Entré rapidito y me puse a limpiarle el polvo a ese cajón rápido”, relató el cantante.

Conto que tras varios minutos de no aparecer de nuevo el señor decidió llamar a su casa y le contestó la esposa del cliente; sin embargo, al preguntar por el señor ella le respondió que él había muerto hace unos días en un accidente de tránsito.

La respuesta de la mujer fue chocante para el artista ya que asegura que acababa de ver al hombre detrás suyo y como molesto por su cajón, razón por la que le dijo a la viuda que pasara por el cajón y que no le pagara los $10.000.

El relato de Jhonny Rivera desató miles de reacciones en sus seguidores ya que muchos le dan credibilidad a su historia y le dejan mensajes diciéndole que el alma del cliente no había podido descansar por el cajón y la deuda que tenían pendiente.

“Qué susto, el alma del señor reclamando su cajón”; “No solo lo vio usted sino la señora que le estaba cambiando el billete”; “Deuda es deuda, así muera el cliente”; “No iba a dejar que le quedara faltando el cajón”; “Fue saldar la deuda contigo antes de partir”, son algunos de los comentarios que dar veracidad al episodio paranormal de Jhonny Rivera.

