VIDEO: Lina Tejeiro reveló cuál ha sido la relación más tóxica que ha tenido; "lo odié"

Lina Tejeiro, la reconocida actriz colombiana, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video en el que abrió su corazón y habló sobre su lucha contra la anorexia, sus trastornos alimenticios y los procedimientos estéticos que han marcado su vida. En sus propias palabras, Lina compartió su relación con su cuerpo y sus experiencias en una revelación sin filtros.

"Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo", confesó Lina al inicio del video.

La actriz recorrió su historia desde la adolescencia hasta el presente, destacando su profundo descontento con su cuerpo desde los 12 años y su diagnóstico de anorexia y bulimia a los 14 años. Además, reveló su historial de procedimientos estéticos, comenzando con una liposucción a los 16 años y continuando con una reducción de senos a los 21 años y la inyección de biopolímeros a los 24 años.

“A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia, a mis 16, 17 años me hice mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos, a mis 29 años me hicieron mi primera extracción de biopolímeros y a mis 31 años, en enero de 2023, me hicieron mi segunda extracción de retiro de biopolímeros”, detalló Lina.

Estos procedimientos han dejado cicatrices y consecuencias físicas que aún afectan a la actriz. "Después de todas las cirugías, odié mi cuerpo (...) Odié cada decisión que tomé por el afán de ser atractiva para la sociedad y por falta de amor propio", enfatizó.

A pesar de sus transformaciones físicas, Lina Tejeiro confesó que aún no ama su cuerpo. No obstante, ha iniciado un proceso de aceptación y amor propio, aprendiendo a valorar las cicatrices de su cuerpo y enfrentando sus decisiones pasadas con valentía.

El testimonio valiente de Lina ha sido elogiado por sus seguidores y colegas en el mundo del entretenimiento, quienes destacan su coraje al enfrentar sus desafíos y transmitir un mensaje de amor propio. La historia de Lina Tejeiro resalta la importancia de la aceptación personal en un mundo obsesionado con los estándares de belleza y nos recuerda que la verdadera belleza proviene de amarnos tal como somos.

La actriz ha compartido un mensaje poderoso de que el valor va más allá de la apariencia física y se centra en la belleza interior y en la valentía de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones pasadas. Su historia es un recordatorio de que, al final del día, todos somos mucho más que nuestra apariencia externa.

