Video: Yaneth Waldman es ingresada al quirófano tras sufrir delicado accidente

Yaneth Waldman causó preocupación en redes sociales tras revelar que tuvo que ser operada de urgencia tras sufrir un delicado accidente mientras estaba trabajando; resultó con graves heridas en el rostro.

Según la reconocida presentadora, el accidente se dio mientras estaba en un musical del que hace parte. Terminó con varias fracturas en la nariz y hasta mostró imágenes de los moretones que le quedaron.

“Tuve un accidente de trabajo, que después les contaré bien cómo fue la historia, pero aclaro no me hice ningún rejuvenecimiento facial, estas [mostrando su cara] son heridas de guerra, estoy morada, inflamada”, reveló Waldman en sus stories de Instagram.

Publicidad

Y agregó: "Tengo un par de fracturas en la nariz por el golpe que me dio el tubo. Aquí mostrando una parte de su cara] me cocieron porque se alcanzó a romper el cartílago y el hueco era completo, pero ya estoy cocida”.

Pese a las fuertes imágenes, Waldman dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y confirmó que el procedimiento al que fue sometida fue todo un éxito, por lo que solo le queda recuperarse y continuar haciendo lo que le apasiona. Además, aclaró que no se trató de ningún retoque estético, como algunos internautas rumoran.

Usuarios aprovecharon las redes sociales para enviarle mensajes de pronta recuperación y de ánimo. Colegas y amigos también le dejaron emotivos comentarios.

Publicidad

"Diga me operé y ya, uno hace con su plata y su cuerpo lo que le dé la gana", "después del golpe no quedó con ninguna arruga", "la que tiene Plata se opera como quiera", "me da risa la gente opinando sin saber qué le sucedió", "no tienes que dar explicaciones, recupérate", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @losetodo.

Te puede interesar: Curiosidades que no conocías de Diomedes Díaz