El reality show al que iría Luisa Fernanda W que estará lleno de famosos internacionales

La creadora de contenido , Luisa Fernanda W ha sido una de las pioneras en el mundo creativo digital que ha trascendido durante los años y sigue siendo vigente por el empeño en su trabajo y además por la relación sentimental, familia y proyectos que construyó junto al cantante de música popular Pipe Bueno.

A pesar de que ha expresado que se encuentra feliz de estar en la crianza de sus pequeños hijos y acompañándolos en varios procesos, llegó a ella un nuevo proyecto que la hizo dejar a un lado toda su vida y salir de su zona de confort.

Hace poco, la paisa publicó un video en el que explicaba: “Les cuento que en este momento voy a iniciar un nuevo proyecto que Jamás me imaginé ser parte de algo así, he estado en proyectos similares, pero no así, pronto se darán cuenta de qué les estoy hablando”.

Ante su anuncio, muchas personas llegaron a asimilar que posiblemente trataba de un concurso o participación en algún evento, por tal razón emprendieron una búsqueda cibernética en la que concluyeron que Luisa Fernanda se dirigiría un reality show, el cual estará impulsado por Telemundo.

‘Los 50’, será una participación entre 50 personas, las cuales tendrán que asegurar su permanencia a través de diferentes retos y pruebas que superar.

A pesar de que no han oficializado los participantes, una cuenta dedicada a los rumores del programa ha publicado algunas imágenes que anunciaban los participantes, en los que se encuentra Luisa Fernanda, Sebastián Caicedo, Manelyk Gonzáles, Juan Pablo Llano, entre otros personajes, que en su mayoría son pertenecientes a la farándula mexicana.

