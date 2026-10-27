¿Yeferson Cossio terminó con Carolina Gómez? Detalle desata rumores de separación

La relación sentimental entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez volvió a ser tema de conversación en redes sociales por cuenta de varias señales que despertaron dudas entre sus seguidores. La ausencia de la influencer en un evento familiar y los interrogantes sobre su boda alimentaron los rumores de una posible separación.

Aunque los internautas comenzaron a preguntarse si la pareja habría terminado su noviazgo, hasta el momento no existe una confirmación pública de ninguno de los dos. Además, algunas interacciones recientes y fotografías compartidas mantienen abiertas las dudas sobre el estado actual de su relación.

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¿Qué pistas despertaron rumores de separación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

La historia entre los creadores de contenido se consolidó a mediados de 2022, cuando coincidieron en varias grabaciones profesionales. Con el tiempo, hicieron pública su relación y compartieron con sus seguidores viajes, proyectos y diferentes momentos de su vida en pareja.

A comienzos de 2025, el influencer sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio que incluyó un lujoso anillo. En ese momento, también habló de una celebración para el 6 de enero de 2026, con una lista de entre 500 y 700 invitados y la intención de reunir a figuras de la farándula nacional.

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Sin embargo, durante las últimas semanas, los seguidores notaron que ambos comenzaron a asistir por separado a algunos compromisos y eventos públicos. Estas apariciones alimentaron las especulaciones y encendieron las alarmas, donde varios internautas se preguntaron si algo había cambiado en su relación.

Una de las señales más comentadas fue la ausencia de Carolina en la fiesta de cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del creador de contenido. Yeferson sí estuvo presente e incluso participó en el vals familiar, pero la falta de su prometida llamó la atención.

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A esto se sumaron las dudas sobre los planes de matrimonio, pues el propio influencer había mencionado la posibilidad de cambiar la fecha de la celebración: “En el momento la boda está para el 6 de enero. Vamos a ver si de pronto la corremos un mes”, explicó en su momento.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez confirmaron el fin de su relación sentimental?

Pese a las pistas que despertaron sospechas, también aparecieron detalles que contradicen la teoría de una ruptura definitiva. Después de la celebración familiar, Cintia publicó fotografías disfrazada junto a Carolina Gómez, una muestra de que ambas seguían compartiendo momentos.

Además, las fotografías de la pareja continúan en sus cuentas de Instagram; adicionalmente, varios internautas identificaron interacciones recientes entre ambos: él comentó publicaciones de ella: "Grr" y la influencer le respondió: "dame un grr", lo que generó nuevas interpretaciones entre sus seguidores.

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En varias oportunidades, algunos internautas cuestionaron la forma en la que maneja su vida sentimental. Sin embargo, el influencer anteriormente se pronunció al respecto indicando que: "Para qué voy a subir un video acariciándola y diciéndole que la amo si eso no me va a dar plata? Las redes son mi trabajo”. Manifestó, al referirse a la diferencia entre su actividad laboral y su intimidad.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente el fin de su relación ni aclaró si los planes de matrimonio siguen en pie. Mientras tanto, sus apariciones por separado y las interacciones en redes mantienen la atención de los seguidores.

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