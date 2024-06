Yeison Jiménez habla de la finca donde se desordena ¿todo por sus hijas?

El famoso cantante de música popular Yeison Jiménez abrió su corazónen la entrevista 'Ke chimba conocerte' de La Kalle, donde reveló aspectos íntimos de su vida familiar y su filosofía de crianza.

En un conmovedor relato Yeison compartió cómo la difícil relación con su padre y los sacrificios de su madre moldearon su enfoque hacia la paternidad y el hogar.

"Siempre he querido ser el papá que no tuve," confesó con orgullo, enfatizando que en su casa no se tolera el alcohol ni el tabaco: "En mi casa no se toma."

El cantante reveló un aspecto peculiar de su vida, posee una finca donde se permite ciertos desahogos, alejados de la estricta disciplina que mantiene en su hogar.

Tiene una finca especial para hacer "maldades", donde sugiere que este es su espacio para relajarse y divertirse, lejos de las responsabilidades cotidianas.

Jiménez enfatiza que su hogar es un santuario de paz y respeto. Procura que no se escuchen gritos y que tanto sus hijas como sus mascotas sean tratadas con cariño y sin violencia.

"No se le pega a las niñas ni a los perros. Aplico otros métodos para que hagan caso," explicó, subrayando su enfoque en la disciplina positiva. Yeison es dueño de dos perros, Milo y Valentino, un Pomerania y un Shih Tzu, a quienes también protege de cualquier maltrato.

A pesar de los problemas del pasado Yeison ha perdonado a su padre y mantiene una relación cercana con él. "Le doy su casa, le doy su carro, le doy su sueldo," dijo, destacando cómo se ha encargado de su bienestar.

En cuanto a su carrera Yeison admite que ha dejado de lado ciertas actividades para enfocarse en su familia y bienestar personal. "Yo me enfoco demasiado, yo no voy a discotecas, no juego billar, no nada," comentó, destacando su compromiso con mantener un estilo de vida saludable y equilibrado.

