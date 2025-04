Yo Me Llamo Mini: Martín Elías hizo erizar a Amparo Grisales y hasta a Aurelio Cheveroni

El estreno de Yo Me Llamo Mini dejó a los televidentes con la piel de gallina. Esta nueva versión del exitoso reality de Caracol Televisión, que ahora incluye niños imitadores de grandes estrellas de la música, tuvo un inicio lleno de emociones y talento.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue la presentación del pequeño que personificó a Martín Elías, quien logró estremecer tanto a Amparo Grisales como al divertido jurado invitado Aurelio Cheveroni.

En esta temporada especial del programa, los niños se convierten en protagonistas al interpretar a íconos de la música nacional e internacional. Yo Me Llamo Mini promete revivir grandes voces a través del talento y carisma de los más pequeños, en una dinámica que no solo cautiva al público, sino que también cuenta con la participación activa de los concursantes adultos, quienes ahora tendrán el rol de padrinos.

Además, esta edición trajo como novedad la incorporación de Aurelio Cheveroni, el icónico lobo carmesí de El Club 10, quien se une a los jurados César Escola, Rey Ruiz y la eterna diva Amparo Grisales. Con su particular sentido del humor y carisma, Cheveroni ya ha comenzado a ganarse los corazones del público y ha generado divertidos momentos en la mesa de jueces.

La presentación en 'Yo Me Llamo Mini' que dejó a todos sin palabras

La gala inició con la actuación del imitador infantil de Pedrito Fernández, quien cantó La de la mochila azul con tanta seguridad y simpatía que se robó los primeros aplausos de la noche. Sin embargo, fue la aparición del pequeño “Martín Elías” la que verdaderamente marcó un antes y un después en la jornada.

Ataviado con la característica camisa roja con puntos negros que solía usar el fallecido cantante, el niño interpretó con gran energía El Látigo. Su dominio escénico, la manera en que compartió con el público y su sorprendente manejo vocal dejaron sin aliento a los jurados.

Las reacciones no se hicieron esperar. César Escola fue claro al decir: “La energía que tiene es impresionante. Me encantaron los movimientos, cómo compartes con el público y cómo controlas el aire al cantar.”

Por su parte, Amparo Grisales no escatimó en halagos, “¡Martín, eres igualito al original! Esa alegría, esos saltos, tu energía… ¡tenemos una estrella en potencia!”. Yo Me Llamo Mini apenas comienza, pero ya deja claro que el talento de estos pequeños artistas no tiene nada que envidiar a los adultos. La emoción, ternura y potencia vocal prometen más noches inolvidables.

