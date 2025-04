Luis Alfonso envía emotivo mensaje a su imitador de 'Yo Me Llamo' tras dolorosa ruptura

El cantante de música popular Luis Alfonso , quien se solidarizó públicamente con César Narváez, su imitador en el programa 'Yo Me Llamo ', tras la ruptura amorosa que este sufrió recientemente con su expareja Andrea Correa , ex participante del mismo reality.

El hecho no pasó desapercibido entre los seguidores del programa, ya que César Narváez y Andrea Correa se habían convertido en una de las parejas más recordadas entre la última temporada.

La noticia de su separación, revelada por el mismo César Narváez, generó revuelo entre los fans. El imitador confesó sentirse emocionalmente afectado, mencionando incluso sentirse “traicionado”, aunque sin ahondar en detalles sobre las razones que llevaron al final de la relación.

" No estoy triste, pero sí estoy decepcionado. Me siento traicionado por una persona de la que yo esperaba tanto, había tantas metas, tantos planes y tantos proyectos, pero todo se fue a la basura. ¡No la quiero volver a ver! ”" , expresó el imitador de Yo Me Llamo.

La historia conmovió al propio Luis Alfonso, quien, lejos de guardar distancia, decidió enviarle un mensaje de apoyo al participante.

Luis Alfonso actualmente un gran referente de la música popular Foto: Instagram @luisalfonso

En un gesto de cercanía poco habitual entre artistas y sus imitadores, el intérprete de La ex animó a Narváez a seguir adelante. “Todo en la vida tiene un propósito , y aunque a veces no lo entendamos al principio, los planos de Dios siempre son perfectos” , afirmó el cantante en una entrevista por Vea.

Como parte de su consejo, le sugerimos dedicarle la canción La ex, una de sus más reconocidas, con la intención de que, ya fuera para cerrar un ciclo o incluso intentar una reconciliación, el dolor no se quedará estancado. “La música también sana”, añadió.

"Me gustaría decirle que siga echando para adelante y que todo en la vida pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos y si ella era el amor de su vida, entonces va a volver; sino es que mi Dios le tiene otra persona. Y esto es para todo el mundo: los tiempos de Dios son perfectos, simplemente hay que hacer las cosas bien hechas y con buena voluntad, ya ahí que se venga lo que deba venirse y se caiga lo que esté flojo (...) Le podríamos dedicar ‘La ex’ para que vuelva y se la robe, y de pronto arregle el lindero y se vaya otra vez con la muchacha” Expreso el cantante

Luis Alfonso, originario del Eje Cafetero, construyo su carrera desde la base, logrando abrirse paso en un género competitivo como el de la música popular. Su autenticidad, letras emotivas y estilo fresco lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más queridos del género en Colombia.

Temas como 'La ex', 'Ni que fueras la más buena' y Te perdiste mi amor le han valido un lugar privilegiado en las emisoras y listas de reproducción. Además, sabe conectarse con el público más joven gracias a su presencia en redes sociales y su actitud cercana , como lo demuestra esta interacción con su imitador.

La relación entre el artista original y su imitador es constante desde que comenzó la temporada de 'Yo Me Llamo'. Luis Alfonso elogió en varias oportunidades el talento de César Narváez, señalando que su interpretación no solo es vocalmente precisa, sino que transmite la energía y sensibilidad que él mismo busca reflejar en sus canciones.

Este tipo de respaldo es especialmente significativo para quienes participan en la realidad, pues valida su esfuerzo y compromiso con los personajes que encarnan. “Ver que el propio Luis Alfonso se toma el tiempo de apoyarlo, dice mucho de él como persona y como artista” , comentó uno de los jurados del programa.

