Luis Alfonso conquista Colombia con 'Gomela y Montañero'; lidera el chart popular

Luis Alfonso sigue consolidando su carrera en la música popular colombiana, logrando un nuevo hito con su reciente éxito, Gomela y Montañero.

La canción, que narra una historia de amor entre dos personas con mundos distintos, ha conquistado al público y ahora se ubica en el puesto número uno del chart popular de la radio en Colombia, según el informe oficial de Monitor Latino.

Este sencillo ha generado una gran conexión con sus seguidores, quienes se han identificado con la temática de la canción.

Para Luis Alfonso, el tema tiene un significado especial, pues refleja en gran parte su propia historia de amor. Hace nueve años, el artista enamoró a su "gomela", quien hoy es su esposa y madre de sus tres hijos. Según él, su familia ha sido su mayor motor y apoyo en su trayectoria musical.

El impacto de Gomela y Montañero también se refleja en la diversidad de su audiencia, pues su música ha logrado conectar con diferentes generaciones , desde niños hasta adultos mayores.

Su voz y estilo han llegado a lo largo y ancho del país, consolidándolo como uno de los artistas populares más queridos de Colombia.

Pero su éxito no se detiene en el territorio nacional. Luis Alfonso se prepara para reencontrarse con su público en el extranjero con su Señorazo Europa Tour 2025, que iniciará el próximo 17 de abril en España y continuará por Francia e Inglaterra. Esta gira reafirma su crecimiento internacional y la expansión de su música a nuevos horizontes.

El reconocimiento y el carisma del cantante no solo se deben a su talento, sino también a su historia de lucha y superación.

En una reciente entrevista con Laura Acuña, reveló detalles inéditos de su infancia y los desafíos que enfrentó desde temprana edad. Su historia personal es testimonio de esfuerzo y perseverancia , lo que lo ha convertido en una inspiración para muchos.

Luis Alfonso sigue escribiendo su legado en la música popular, conquistando corazones con letras que reflejan su esencia y vivencias. Con Gomela y Montañero, no solo suma un éxito más a su carrera, sino que reafirma su compromiso con su público y con el género que lo ha llevado a la cima.

Letra completa de Gomela y Montañero de Luis Alfonso

Soy de botas y sombrero

Me presento, mucho gusto

Yo soy todo un montañero

Han pasado dos segundos y ya siento que la quiero

No se me descuide mami o palabra que me la llevo

Yo soy todo un caballero

Como me enseñó mi agüelo, de esos del amor sincero

(De hacha y machete, mami)

De esos que se ven humildes pero cargan su dinero

A caballo o en toyota, donde quiera yo la llevo

Véngase conmigo de una vez

Quiero besarla de la cabeza a los pies

Vámonos de farra hasta las tres

Quiero enseñarle mamacita cómo es que es (hoy vamos a enseñarle mami)

Por eso véngase conmigo, usted tranquila

Vamos de farra con caballos y tequila

Tráigase a toditas sus amigas

Que yo le cierro de contado la cantina

Y vamos es pa' la cantina, pa' quitarle lo gomela ¡mamacita!

¡Y ahí le voy, señorazo!

Voy a quitarle lo gomela

Para robármela, mi amor usted está mela (está mela, mamacita)

Voy a quitarle ese Chanel en la bañera

O si usted gusta, mejor en la pesebrera

Voy a quitarle lo gomela (cuando le diga [?])

Para robármela, mi amor usted está mela

Voy a quitarle ese Chanel en la bañera

O si usted gusta, mejor en la pesebrera

Véngase conmigo de una vez ([?] o qué?)

Quiero besarla de la cabeza a los pies

Vámonos de farra hasta las tres

Quiero enseñarle mamacita cómo es que es

(Yo la llevo tempranito a la cama, mami)

Por eso véngase conmigo, usted tranquila

Vamos de farra con caballos y tequila

Tráigase a toditas sus amigas

Que yo le cierro de contado la cantina

Y no se va a olvidar de mí

