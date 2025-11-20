Combinación perfecta para Capricornio en el amor; garantizan una estabilidad inigualable

La astrología enseña que el éxito en una relación a menudo se basa en la comprensión de los elementos que rigen a cada signo. Capricornio, un signo de tierra, busca ante todo la solidez, la estructura y la disciplina.

Por ello, la pareja ideal debe reflejar o complementar estas cualidades, evitando el drama y la inestabilidad que desvían a Capricornio de sus metas.

Según la visión del Profesor Salomón, Capricornio tiene una compatibilidad excelente con Virgo y Tauro. Ambos signos comparten el elemento tierra, lo que facilita una base común de valores y entendimiento:



Capricornio y Virgo: La combinación con Virgo es sumamente potente. Virgo es reconocido por su orden, intuición y carisma. De hecho, el Profesor indica que Virgo es la persona que ayuda a "hacer plata a los demás", lo cual es un complemento perfecto para el enfoque ambicioso y la planificación a largo plazo de Capricornio. Su disciplina y enfoque en los detalles aseguran que la vida en pareja sea metódica y próspera. Capricornio y Tauro: Esta es otra unión de tierra con tierra. Tauro es un signo que aporta sensualidad y estabilidad. El Profesor Salomón ha señalado que la combinación Tierra (Tauro) y Agua (Cáncer) es positiva porque la tierra necesita agua para florecer, pero en el caso de dos signos de Tierra, la solidez se multiplica. Aunque Tauro debe cuidarse de ser "muy enamoradizo" y "mirar por otro lado", su enfoque en la materia y el lujo (regido por Venus) se alinea con la búsqueda de seguridad financiera de Capricornio.

Es fundamental destacar que el Profesor insiste en que no existe ningún signo malo, sino cualidades que deben aprenderse a manejar.



El tarot y la astrología no son herramientas para "adivinar", sino para el autoconomiento y para "buscar las herramientas que tenemos para vivir mejor".

Aunque Tauro y Virgo son las parejas más convenientes, el Profesor Salomón analizó otras combinaciones frecuentes para Capricornio.

Se mencionó que Escorpión podría ser un complemento porque es Agua. Sin embargo, el Profesor advierte sobre la naturaleza de Escorpión: es el signo del "agua negra" y de los misterios.

Los escorpianos son "muy brujos", tienen gran intuición y son profundamente sensuales y sexuales. Su arma de dominación es el sexo. Esta intensidad, aunque apasionada, puede chocar con la necesidad de control y predictibilidad de Capricornio.

Además, el Profesor Salomón identificó explícitamente una relación difícil: Capricornio con Aries. Esta combinación es "muy difícil", posiblemente por la impulsividad del Fuego (Aries) versus la cautela de la tierra (Capricornio).

Incluso las combinaciones más afortunadas, como Capricornio con Tauro o Virgo, requieren la aplicación de principios universales de prosperidad y bienestar que el Profesor Salomón promueve. El más importante es el diálogo.

A menudo, las parejas carecen de diálogo "con sentido, con esencia". El Profesor explica que si uno de los miembros decide no hablar sobre algo que le molesta para "que no se ponga a alegar" o por miedo a ser abandonado ("qué tal que él me deje"), está permitiendo que el mal comportamiento se convierta en un hábito.

Para que las uniones de tierra prosperen, la comunicación abierta es vital.

Finalmente, para que Capricornio active la prosperidad con su pareja ideal, debe aplicar la Ley de la Atracción y el poder del verbo. Debe visualizar en grande ("Quiero mi mansión, mi casa, mi vehículo") y creer que la abundancia y la riqueza le pertenecen por ser "hijo predilecto" de Dios.

