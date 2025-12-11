Tres temblores se sienten con fuerza este 11 de diciembre, ¿los sentiste?

Este 11 de diciembre estuvo marcado por el movimiento constante del suelo en Santander. A lo largo del día se sintieron tres temblores con epicentro en Los Santos, uno de los puntos más activos del país cuando se trata de actividad sísmica. Aunque en la región ya están acostumbrados a estos movimientos, esta vez el tema volvió a tomar fuerza por la seguidilla de reportes publicados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primer movimiento se registró en la madrugada. A las 02:35 a. m., el SGC informó un evento de magnitud 3.3 y profundidad de 145 km. El boletín destacó que el temblor se sintió en municipios cercanos como Zapatoca, Los Santos y Betulia, todos ubicados a menos de 15 kilómetros del epicentro.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos



Horas después, hacia el mediodía, llegó el segundo reporte. A las 12:43 p. m., el SGC registró otro movimiento, esta vez de magnitud 3.5 y profundidad de 145 km, con el mismo epicentro en Los Santos. Tal como ocurrió con el primero, las zonas más cercanas donde se percibió fueron Zapatoca, Los Santos y Betulia. Este segundo temblor generó decenas de comentarios en redes sociales, especialmente entre quienes aseguraron que se sintió más fuerte que el de la madrugada.

El tercero llegó entrada la noche. A las 7:16 p. m., un nuevo movimiento quedó registrado por los equipos del SGC: una magnitud 3.0 y profundidad de 147 km. De nuevo, los municipios más cercanos fueron los mismos tres: Zapatoca, Los Santos y Betulia. Aunque durante el día hubo algunos movimientos menores, fue esta seguidilla la que la entidad destacó oficialmente en sus redes sociales por su claridad en los instrumentos y porque varios ciudadanos aseguraron haberlos sentido.

Puedes leer: Lo que debes saber sobre el Volcán Puracé, que tiene en alerta naranja al Cauca

Publicidad

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander? Servicio Geológico Colombiano explica la razón

En varias oportunidades, el SGC ha señalado que la Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. El sismólogo Freddy Tovar, de la Red Sismológica Nacional, ha explicado que allí se encuentra un “nido sísmico”, es decir, un punto donde la energía se libera prácticamente todos los días. Según Tovar, los temblores profundos, como los registrados este 11 de diciembre a unos 150 km, no generan daños estructurales, pero sí se sienten con intensidad en amplias zonas del país.

Este fenómeno hace que Los Santos esté constantemente en los boletines del SGC. El llamado nido sísmico de Bucaramanga, donde se ubica este municipio, representa cerca del 60 % de la actividad sísmica registrada en Colombia. Se trata de una zona de actividad intermedia, entre 140 y 160 km de profundidad, donde decenas de movimientos ocurren diariamente, aunque la mayoría pasan desapercibidos por su baja magnitud.