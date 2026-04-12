Horóscopo semanal del 13 al 19 de abril de 2026: consejos para atraer el perdón a tu vida

La semana del 13 al 19 de abril llega con una carga emocional importante para los signos del zodiaco. Tanto es así que los astros de Estrella Vidente invitan a reflexionar sobre el perdón a todos los integrantes del horóscopo, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo.

Por lo cual, este será un periodo clave para cerrar ciclos, liberar cargas del pasado y abrir espacio a nuevas oportunidades, para poder recibir las diferentes bendiciones que traerá esta semana.

Puedes leer: Calendario chino del embarazo: qué es y cómo se usa para “predecir” el género del bebé



Aries: Será una semana para reconocer errores del pasado. El perdón llegará cuando dejes de reaccionar impulsivamente y apuestes por el diálogo sincero.



Tauro: Las heridas emocionales recientes podrían reaparecer. Este es el momento ideal para sanar desde la introspección y dejar atrás rencores que ya no aportan.

Géminis: La comunicación será clave. Una conversación pendiente podría abrir la puerta al perdón y a la reconciliación con alguien cercano.

Cáncer: Las emociones estarán a flor de piel. Perdonar será un acto de amor propio que te permitirá avanzar sin cargas innecesarias.

Publicidad

Leo: El orgullo podría ser un obstáculo. Esta semana te reta a dar el primer paso hacia el perdón, incluso si no tienes toda la razón.

Virgo: Es momento de soltar el control. Aceptar que no todo depende de ti facilitará procesos de perdón tanto internos como externos.

Publicidad

Libra: Buscarás equilibrio emocional. El perdón será la herramienta para recuperar la armonía en tus relaciones personales.

Escorpio: Semana intensa para sanar heridas profundas. Perdonar no será fácil, pero sí necesario para cerrar ciclos importantes.

Sagitario: Tendrás claridad sobre situaciones del pasado. El perdón llegará de manera natural al comprender lo aprendido.

Puedes leer: Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

Capricornio: El enfoque estará en la responsabilidad emocional. Reconocer tus fallas será el primer paso para perdonar y ser perdonado.

Acuario: Podrías sorprenderte con un reencuentro inesperado. Será una oportunidad para dejar atrás conflictos y abrirte al perdón.

Publicidad

Piscis: Tu sensibilidad será tu mayor aliada. El perdón fluirá cuando conectes con la empatía y la compasión hacia los demás.

Publicidad

En conclusión Estella Vidente te invita esta semana invita a todos los signos a mirar hacia adentro y trabajar en el perdón como un acto de liberación. Más que un gesto hacia otros, será una oportunidad para sanar, crecer y avanzar con mayor ligereza emocional con el fin de conseguir los objetivos del año en curso.