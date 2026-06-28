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Horóscopo semanal del 29 de junio al 3 de julio de 2026: predicciones para los 12 signos del zodiaco

La última semana de junio trae movimientos importantes para los signos del zodiaco. Descubra qué le espera en el amor, el dinero, el trabajo y la salud.

Tabla horóscopo semanal
Horóscopo semanal
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

El inicio de una nueva semana siempre despierta expectativa entre quienes siguen la astrología para conocer qué energías podrían influir en diferentes aspectos de su vida. Del 29 de junio al 3 de julio de 2026, los movimientos de los astros invitan a la reflexión, la toma de decisiones y el fortalecimiento de las relaciones personales y profesionales.

Aunque la astrología no cuenta con respaldo científico para predecir el futuro, millones de personas consultan cada semana el horóscopo como una guía de entretenimiento para afrontar nuevos retos, aprovechar oportunidades o simplemente conocer qué podría depararles el destino según su signo del zodiaco.

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Horóscopo semanal del 29 de junio al 3 de julio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Será una semana para tomar la iniciativa. En el trabajo podrían presentarse oportunidades que exigirán rapidez para decidir. En el amor, una conversación pendiente ayudará a aclarar dudas. Controle los gastos y evite compras innecesarias.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La paciencia será fundamental para alcanzar los resultados que espera. Habrá avances en asuntos laborales y la posibilidad de fortalecer vínculos familiares. En la salud, procure descansar más y evitar el exceso de estrés.

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Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Su capacidad para comunicarse será una gran ventaja durante estos días. Es un buen momento para resolver conflictos o presentar nuevas ideas. En el plano sentimental podrían surgir encuentros inesperados.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La confianza en sí mismo aumentará y eso le permitirá asumir nuevos retos. Si tiene proyectos personales, esta será una semana favorable para dar los primeros pasos. En el amor, las emociones estarán a flor de piel.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Su liderazgo será reconocido por las personas que lo rodean. En el trabajo podrían llegar noticias positivas relacionadas con ascensos o nuevos proyectos. Evite responder impulsivamente ante las críticas.

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Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La organización será la clave para cumplir con todas sus responsabilidades. En el aspecto económico conviene analizar bien cada decisión antes de invertir. Una conversación con un ser querido traerá tranquilidad.

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Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Será una semana favorable para fortalecer amistades y relaciones sentimentales. En el ámbito laboral aparecerán oportunidades que podrían abrir nuevas puertas. Cuide su alimentación y mantenga una rutina saludable.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su intuición estará más fuerte de lo habitual. Confíe en ella para resolver asuntos importantes. En el amor será necesario dejar atrás diferencias del pasado para avanzar con mayor tranquilidad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El deseo de cambiar de ambiente o iniciar nuevos proyectos estará presente durante toda la semana. En el trabajo se abrirán posibilidades interesantes, siempre que mantenga una actitud positiva.

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Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La disciplina seguirá siendo su mejor herramienta. Habrá avances en temas financieros y laborales, aunque será importante no descuidar el tiempo dedicado a la familia y al descanso.

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Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las ideas innovadoras marcarán estos días. Aproveche para aprender algo nuevo o comenzar un proyecto que lleva tiempo planeando. En el amor, la sinceridad fortalecerá la relación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Su sensibilidad le permitirá comprender mejor a quienes lo rodean. Será una semana favorable para cerrar ciclos y comenzar otros con mayor optimismo. Evite preocuparse por situaciones que todavía no han ocurrido.

Más allá de las predicciones, cada semana representa una oportunidad para fijarse nuevas metas, fortalecer hábitos positivos y enfrentar los desafíos con una actitud renovada. Para quienes creen en la astrología, el horóscopo puede convertirse en una herramienta de motivación y reflexión, mientras que para otros simplemente representa una lectura entretenida para comenzar la semana.

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