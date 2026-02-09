Dos signos del horóscopo chino arrancan febrero con suerte; podrían ser millonarios

Febrero llega con un cambio importante en la energía del horóscopo chino, porque no es un mes cualquiera: marca la transición hacia un nuevo ciclo lunar. El Año Nuevo chino inicia el 17 de febrero, fecha que da comienzo a un periodo distinto en temas de suerte, dinero y oportunidades.

Antes de ese día todavía se siente el cierre del año anterior, pero justo desde esa semana se activan movimientos positivos para algunos signos en particular.

Dentro de los doce animales del horóscopo chino, hay dos que destacan por encima del resto cuando se habla de azar, premios y golpes de fortuna durante febrero. No se trata de casualidad: la combinación entre el cambio de año y ciertos movimientos energéticos los pone en una posición especial para atraer dinero o beneficios inesperados.



Dragón: protagonismo y suerte de frente

El Dragón es uno de los signos que entra a febrero con viento a favor. Este animal representa poder, expansión y oportunidades grandes. Con la llegada del nuevo año chino el 17 de febrero, el Dragón recibe una energía que favorece el riesgo medido y la intuición.

Durante este mes, las personas Dragón pueden notar que las cosas empiezan a fluir distinto: números que se repiten, coincidencias favorables o propuestas que aparecen sin buscarlas. La suerte se manifiesta especialmente en juegos de azar, sorteos y decisiones rápidas relacionadas con dinero.

Febrero también le abre la puerta al Dragón para recuperar pérdidas pasadas o encontrar ingresos donde antes no había. Es un mes en el que no conviene quedarse quieto, porque la fortuna se mueve con quienes se atreven. Si este signo decide probar con loterías, rifas o apuestas pequeñas, la energía está de su lado.

Rata: inteligencia que se convierte en dinero

La Rata es el segundo signo señalado como favorito para la suerte en febrero. Este animal es conocido por su astucia y su capacidad para detectar oportunidades antes que los demás. Con el inicio del Año Nuevo chino el 17 de febrero, su energía se activa de manera directa en temas económicos.

La Rata tiene ventaja porque no depende solo del azar, sino de su intuición estratégica. Este mes puede recibir dinero por caminos inesperados: premios pequeños que crecen, números que coinciden o propuestas que parecen simples pero resultan beneficiosas.

Febrero también marca un periodo donde la Rata se conecta con la abundancia a través de decisiones rápidas. No es un mes para pensarlo todo demasiado, sino para confiar en señales claras: fechas, cifras o ideas que aparecen repetidamente.

Horóscopo chino 2026: qué animal eres /Foto: IA

Qué animal eres en el horóscopo chino?

El zodiaco chino está compuesto por 12 animales que se asignan según el año de nacimiento. Cada signo tiene rasgos propios y responde de manera distinta a la energía del Caballo de Fuego. Además, cada persona cuenta con un elemento (Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra) que complementa su perfil energético.

Estos son los signos del horóscopo chino según el año de nacimiento: