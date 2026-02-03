Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
NEQUI SUFRE CAÍDA MASIVA
DÍA SIN CARRO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Revelan cuál es la diferencia entre carta natal y signo; verdadero manual de instrucciones

Revelan cuál es la diferencia entre carta natal y signo; verdadero manual de instrucciones

Descubre por qué leer el horóscopo diario es solo un "brochazo" general y cómo el mapa del cielo al nacer revela los nudos inconscientes que bloquean tu éxito.

Revelan cuál es la diferencia entre carta natal y signo; verdadero manual de instrucciones
Revelan cuál es la diferencia entre carta natal y signo; verdadero manual de instrucciones
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

En un mundo saturado de predicciones genéricas, la comunicadora social y astróloga Carolina Perdomo advirtió e El Klib de La Kalle, que basar la vida solo en el signo zodiacal es como intentar entender un océano mirando una gota de agua.

Mientras que los signos ofrecen generalidades, la carta natal es un mapa único e irrepetible que registra la posición exacta de los astros en el momento del nacimiento, funcionando como un ADN espiritual que nadie más posee.

Puedes leer: ¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida

Según la experta, incluso en el caso de gemelos que nacen casi al mismo tiempo, las expresiones de su carta pueden variar drásticamente, haciendo que uno manifieste la "luz" y otro la "sombra" de las mismas características planetarias.

Este análisis profundo no solo sirve para la autoconciencia, sino para identificar lo que Perdomo denomina la "terapia del inconsciente".

La carta natal ayuda a entender por qué las personas caen en patrones repetitivos, esos "siempre" o "nunca" que rigen sus días: "siempre me ponen los cachos", "nunca puedo ahorrar" o "siempre estoy vaciado".

Estos nudos, lejos de ser mala suerte, suelen estar vinculados a la gestación y a fidelidades invisibles con el árbol genealógico de los antepasados.

Te puede interesar

  1. Profesor Salomón revela a que santo hay que orarle para conseguir casa propia
    Profesor Salomón revela a que santo hay que orarle para conseguir casa propia
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

  2. Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
    Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
    Foto: La Kalle y Labs.google
    Sociedad

    Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

Publicidad

Qué significa la revolución Solar y el verdadero inicio del año

Uno de los errores más comunes es creer que el destino está escrito en piedra o que el año comienza para todos el 1 de enero. Perdomo aclara que, en términos astrológicos, el año personal realmente inicia el día del cumpleaños.

Puedes leer: Predicciones para cada signo en 2026: Inicios radicales bajo el fuego del Caballo

Publicidad

Es en este momento cuando se debe realizar la "Revolución Solar", un estudio que analiza cómo se moverán los astros durante ese ciclo específico de 365 días.

A diferencia de la carta natal, que es estática y muestra tus fortalezas y debilidades innatas, la revolución es dinámica y cambia anualmente, permitiendo entender qué vienes a enfrentar o entender en ese periodo particular.

"El cielo se mueve y uno se mueve con respecto a eso", explica la especialista, subrayando que aunque existe un libre albedrío, este es limitado frente a ciertas habilidades o características que vienen grabadas desde el nacimiento.

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Astrología

Horóscopo

Astronomía