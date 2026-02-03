Revelan cuál es la diferencia entre carta natal y signo; verdadero manual de instrucciones

En un mundo saturado de predicciones genéricas, la comunicadora social y astróloga Carolina Perdomo advirtió e El Klib de La Kalle, que basar la vida solo en el signo zodiacal es como intentar entender un océano mirando una gota de agua.

Mientras que los signos ofrecen generalidades, la carta natal es un mapa único e irrepetible que registra la posición exacta de los astros en el momento del nacimiento, funcionando como un ADN espiritual que nadie más posee.

Puedes leer: ¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida



Según la experta, incluso en el caso de gemelos que nacen casi al mismo tiempo, las expresiones de su carta pueden variar drásticamente, haciendo que uno manifieste la "luz" y otro la "sombra" de las mismas características planetarias.



Este análisis profundo no solo sirve para la autoconciencia, sino para identificar lo que Perdomo denomina la "terapia del inconsciente".

La carta natal ayuda a entender por qué las personas caen en patrones repetitivos, esos "siempre" o "nunca" que rigen sus días: "siempre me ponen los cachos", "nunca puedo ahorrar" o "siempre estoy vaciado".

Estos nudos, lejos de ser mala suerte, suelen estar vinculados a la gestación y a fidelidades invisibles con el árbol genealógico de los antepasados.

Publicidad

Qué significa la revolución Solar y el verdadero inicio del año

Uno de los errores más comunes es creer que el destino está escrito en piedra o que el año comienza para todos el 1 de enero. Perdomo aclara que, en términos astrológicos, el año personal realmente inicia el día del cumpleaños.

Puedes leer: Predicciones para cada signo en 2026: Inicios radicales bajo el fuego del Caballo

Publicidad

Es en este momento cuando se debe realizar la "Revolución Solar", un estudio que analiza cómo se moverán los astros durante ese ciclo específico de 365 días.

A diferencia de la carta natal, que es estática y muestra tus fortalezas y debilidades innatas, la revolución es dinámica y cambia anualmente, permitiendo entender qué vienes a enfrentar o entender en ese periodo particular.

"El cielo se mueve y uno se mueve con respecto a eso", explica la especialista, subrayando que aunque existe un libre albedrío, este es limitado frente a ciertas habilidades o características que vienen grabadas desde el nacimiento.

Mira la entrevista completa aquí: