Predicciones para cada signo en 2026: Inicios radicales bajo el fuego del Caballo

Tras un 2025 complejo, el 2026 se presenta bajo la óptica de la numerología como un año de inicios fundamentales. Sin embargo, Carolina Perdomo advierte en sus fuentes que "iniciar" no es sinónimo de "facilidad".
En el calendario chino, este será el año del Caballo de Fuego, una energía que impulsa el movimiento pero que exige precaución.
A nivel global, la astróloga destaca la influencia de planetas como Plutón y Marte, cuya presencia en Acuario ha sido vinculada recientemente con una racha inusual de accidentes aéreos, marcando un tono de cambio estructural profundo en la sociedad.
Para cada signo, el 2026 traerá desafíos y recompensas específicas que marcarán un antes y un después en su evolución personal.
El destino de los 12 signos: De la revolución mental a la calma necesaria
El panorama para cada integrante del zodiaco se divide entre quienes deben resistir y quienes finalmente verán la luz al final del túnel:
- Aries: Vivirá un año extremadamente retador. Por primera vez en la vida de muchos, Neptuno y Saturno se unirán en su signo, una configuración que rompe estructuras antiguas, similar a lo ocurrido históricamente con la caída del Muro de Berlín.
- Acuario: Será el signo con mayor impacto y transformación debido a la entrada de Plutón y la temporada de eclipses. Aunque enfrentará retos duros, su naturaleza "multitasking" le permitirá fluir si sabe direccionar sus ideas.
- Tauro: Tras años de revoluciones internas provocadas por Urano desde 2018, este signo finalmente sentirá un descanso y el cierre de un ciclo de inestabilidad.
Géminis: Experimentará una verdadera "revolución mental". La entrada de Urano le traerá ideas brillantes y un gran protagonismo en medios de comunicación.
- Cáncer y Leo: Ambos gozarán de la protección de Júpiter, el gran benefactor. Cáncer lo tendrá la primera mitad del año y Leo la segunda, aunque ambos deberán gestionar los cambios que traen los eclipses sobre sus signos.
- Virgo: Entra en una fase de limpieza. Tras dos años de depuración y cuestionamientos profundos, empezará a soltar cargas.
- Libra: Se perfila como el signo que más "fluirá tranquilamente", siendo el que menos turbulencias enfrentará en 2026.
- Escorpio: Su naturaleza pasional se verá intensificada por un tránsito de la "luna negra", lo que podría llevarlos a extremos de "todo o nada" en sus relaciones.
- Sagitario: Deberá ser visionario y aprender a encauzar su flecha ante visitas planetarias que podrían ser difíciles de manejar.
- Capricornio: Después de 20 años de una racha muy dura, este signo finalmente sentirá que la vida empieza a fluir con mayor suavidad.
- Piscis: Está cerrando un ciclo de tres años de pesadez, preparándose para quitarse un gran peso de encima.
