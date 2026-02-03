Predicciones para cada signo en 2026: Inicios radicales bajo el fuego del Caballo

Tras un 2025 complejo, el 2026 se presenta bajo la óptica de la numerología como un año de inicios fundamentales. Sin embargo, Carolina Perdomo advierte en sus fuentes que "iniciar" no es sinónimo de "facilidad".

En el calendario chino, este será el año del Caballo de Fuego, una energía que impulsa el movimiento pero que exige precaución.

Puedes leer: ¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida



A nivel global, la astróloga destaca la influencia de planetas como Plutón y Marte, cuya presencia en Acuario ha sido vinculada recientemente con una racha inusual de accidentes aéreos, marcando un tono de cambio estructural profundo en la sociedad.

Para cada signo, el 2026 traerá desafíos y recompensas específicas que marcarán un antes y un después en su evolución personal.

El destino de los 12 signos: De la revolución mental a la calma necesaria

El panorama para cada integrante del zodiaco se divide entre quienes deben resistir y quienes finalmente verán la luz al final del túnel:



Mira la entrevista completa aquí: