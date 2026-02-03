Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
NEQUI SUFRE CAÍDA MASIVA
DÍA SIN CARRO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / ¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida

¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida

Aprende a reconocer los síntomas físicos de la brujería y cómo limpiar tu aura del "mugre" energético cotidiano.

¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida
¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

En la era de la exposición digital, la línea entre la mala suerte y la influencia energética es cada vez más delgada. Carolina Perdomo, en el marco de su proyecto Holística Podcast, aclaró en El Klub de La Kalle que existe una diferencia fundamental entre la envidia y la brujería, aunque ambas tienen el poder de estancar el bienestar de una persona.

La envidia es descrita como un fenómeno mucho más común y peligroso en la actualidad, alimentado por la necesidad de mostrar una "vida perfecta" en redes sociales para obtener validación.

Según la experta, esta energía "tranca" la prosperidad y es generada por el simple hecho de despertar el deseo insatisfecho en otros. Por ello, recomienda mantener un bajo perfil: "mantengan su vida personal y privada, privada".

Sin embargo, la brujería real es un tema mucho más delicado y complejo que se sale de la astrología tradicional.

Mientras que la envidia es una carga energética pesada, la brujería actúa como un "efecto dominó" que desbarata la vida de una persona en segundos, afectando simultáneamente el trabajo, la salud y las relaciones personales sin una causa lógica aparente.

Te puede interesar

  1. Profesor Salomón revela a que santo hay que orarle para conseguir casa propia
    Profesor Salomón revela a que santo hay que orarle para conseguir casa propia
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

  2. Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
    Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
    Foto: La Kalle y Labs.google
    Sociedad

    Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

Publicidad

Síntomas para saber si te están haciendo brujería

Identificar si se es víctima de un trabajo de brujería requiere prestar atención a señales físicas y conductuales específicas que la medicina no logra explicar:

  • Trastornos del sueño: Despertarse constantemente entre las 2 y las 4 de la mañana, a veces sudando o llorando.
  • Bloqueos espirituales: Olvidar oraciones al intentar rezar o sentir una incapacidad repentina para conectarse con la fe.
  • Deterioro físico: Pérdida de peso inexplicable, caída excesiva de cabello y dolores que no aparecen en exámenes médicos.

Para combatir tanto la envidia como el "mugre" energético que se recoge en lugares concurridos como el transporte público, Perdomo sugiere hábitos de limpieza diaria.

Te puede interesar

  1. Profesor Salomón da truco con ropa interior que deben hacer las mujeres para iniciar 2026
    Truco con ropa interior que deben hacer las mujeres para iniciar 2026
    Foto: Redes del Profesor Salomón
    Virales

    Profesor Salomón da truco con ropa interior que deben hacer las mujeres para iniciar 2026

  2. Profesor Salomón en El klub de la Kalle
    El profesor Salomón comparte un sueño premonitorio sobre la tragedia de Armero
    Foto: La kalle y AFP
    Farándula

    Profesor Salomón supo que desaparecería Armero, tres días antes de la avalancha

Publicidad

El aura se ensucia al convivir con la electroestatibilidad y el estrés de los demás, por lo que es vital bañarse inmediatamente al llegar a casa y dejar los zapatos fuera para no ingresar la suciedad de la calle al hogar.

Además, recomienda el uso de elementos tradicionales como la sal marina, el jabón rey, o baños de ruda y las "siete hierbas", enfatizando que siempre se deben usar primero las amargas (para limpiar) y luego las dulces (para atraer abundancia).

Limpiar espejos y pisos con vinagre, barriendo siempre de adentro hacia afuera, son acciones sencillas de sentido común para mantener un ambiente holísticamente sano.

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Horóscopo

Astrología

Astronomía