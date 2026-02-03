¿Cómo distinguir un ataque de brujería de la envidia? Puede trancar tu vida

En la era de la exposición digital, la línea entre la mala suerte y la influencia energética es cada vez más delgada. Carolina Perdomo, en el marco de su proyecto Holística Podcast, aclaró en El Klub de La Kalle que existe una diferencia fundamental entre la envidia y la brujería, aunque ambas tienen el poder de estancar el bienestar de una persona.

La envidia es descrita como un fenómeno mucho más común y peligroso en la actualidad, alimentado por la necesidad de mostrar una "vida perfecta" en redes sociales para obtener validación.

Según la experta, esta energía "tranca" la prosperidad y es generada por el simple hecho de despertar el deseo insatisfecho en otros. Por ello, recomienda mantener un bajo perfil: "mantengan su vida personal y privada, privada".

Sin embargo, la brujería real es un tema mucho más delicado y complejo que se sale de la astrología tradicional.

Mientras que la envidia es una carga energética pesada, la brujería actúa como un "efecto dominó" que desbarata la vida de una persona en segundos, afectando simultáneamente el trabajo, la salud y las relaciones personales sin una causa lógica aparente.

Síntomas para saber si te están haciendo brujería

Identificar si se es víctima de un trabajo de brujería requiere prestar atención a señales físicas y conductuales específicas que la medicina no logra explicar:



Trastornos del sueño: Despertarse constantemente entre las 2 y las 4 de la mañana, a veces sudando o llorando.

Despertarse constantemente entre las 2 y las 4 de la mañana, a veces sudando o llorando. Bloqueos espirituales: Olvidar oraciones al intentar rezar o sentir una incapacidad repentina para conectarse con la fe.

Olvidar oraciones al intentar rezar o sentir una incapacidad repentina para conectarse con la fe. Deterioro físico: Pérdida de peso inexplicable, caída excesiva de cabello y dolores que no aparecen en exámenes médicos.

Para combatir tanto la envidia como el "mugre" energético que se recoge en lugares concurridos como el transporte público, Perdomo sugiere hábitos de limpieza diaria.

El aura se ensucia al convivir con la electroestatibilidad y el estrés de los demás, por lo que es vital bañarse inmediatamente al llegar a casa y dejar los zapatos fuera para no ingresar la suciedad de la calle al hogar.

Además, recomienda el uso de elementos tradicionales como la sal marina, el jabón rey, o baños de ruda y las "siete hierbas", enfatizando que siempre se deben usar primero las amargas (para limpiar) y luego las dulces (para atraer abundancia).

Limpiar espejos y pisos con vinagre, barriendo siempre de adentro hacia afuera, son acciones sencillas de sentido común para mantener un ambiente holísticamente sano.

Mira la entrevista completa aquí: