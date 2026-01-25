Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo semanal: Tres signos que encontrarán el amor del 26 de enero al 1 de febrero.

Horóscopo semanal: Tres signos que encontrarán el amor del 26 de enero al 1 de febrero.

Arranca una semana decisiva y nuestro horóscopo te cuenta quiénes son los tres afortunados que vivirán un romance de película entre el 26 de enero y el 01 de febrero.

Horóscopo 26 de enero al 01 de febrero.jpg
Horóscopo 26 de enero al 01 de febrero
Foto creada con Image FX
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

¡Hola, buscadores de estrellas! Estamos cruzando el umbral entre enero y el segundo mes de este año, una semana que se siente como un puente energético de alta intensidad.

Mientras terminamos de asentar los propósitos que nos planteamos hace apenas unas semanas, el firmamento se organiza para darnos lecciones importantes sobre la paciencia y la estrategia. Aunque para muchos el enfoque estará puesto en la productividad y la organización de la agenda, la vibración afectiva será bastante selectiva.

Según el análisis del horóscopo para estos días, el universo ha decidido que solo tres signos tendrán el camino libre de obstáculos para que Cupido haga de las suyas, mientras que los demás deberán centrarse en otros aspectos de su crecimiento personal.

Los elegidos de Venus: Romance y conexiones mágicas

El primero de los afortunados en esta transición es Leo. Los hijos del Sol experimentarán una apertura de corazón inesperada que los dejará sin palabras. Si estás soltero, una conversación casual en un lugar de trabajo o incluso en una fila de supermercado podría transformarse en una conexión eléctrica que no veías venir.

La energía de Venus te favorece directamente, otorgándote un brillo natural que hará casi imposible que pases desapercibido. Es el momento de decir "sí" a las invitaciones de última hora, pues el romance estará esperando en los lugares menos pensados durante este cierre de mes.

Libra se suma a este podio de la fortuna sentimental con una elegancia que solo este signo posee. Para los amantes de la armonía, esta semana marca el fin de una etapa de dudas o malentendidos que venían arrastrando desde el inicio de enero.

Si tienes pareja, lograrás concretar planes de futuro que se sentían lejanos, como un viaje corto o una cena especial para celebrar un logro mutuo. Para quienes buscan compañía, el cosmos sugiere que alguien de su círculo de amigos revelará sentimientos profundos; la clave será mantener los oídos atentos y el corazón dispuesto a ser sorprendido.

Finalmente, Piscis cierra el grupo de los consentidos por las estrellas en el área del amor. Tu naturaleza intuitiva te permitirá detectar quién tiene intenciones sinceras y quién es solo un pasajero temporal en tu vida. Esta semana, recibirás una noticia o un gesto de una persona especial que te hará sentir valorado y protegido. No es tiempo de esconderse bajo el caparazón de la timidez; por el contrario, mostrar tu vulnerabilidad será tu mayor atractivo magnético. El afecto fluirá como un río sereno para ti, trayendo paz y estabilidad emocional justo a tiempo para recibir febrero.

Dinero, retos y bienestar: El equilibrio para los demás signos

¿Qué sucede con los demás habitantes del zodiaco? No se desanimen, porque aunque el romance no sea el protagonista absoluto estos días, el área financiera y profesional estará en llamas. Los signos de Tierra —Tauro, Virgo y Capricornio— recibirán un impulso de eficiencia que les permitirá cerrar enero con saldo a favor.

Es una semana excelente para negociar contratos, organizar presupuestos o iniciar ese emprendimiento que tenías en mente. El universo les pide que enfoquen su pasión en sus proyectos materiales, ya que la cosecha será abundante y muy gratificante.

Por su parte, los signos de Fuego como Aries y Sagitario deberán trabajar en la gestión de su energía interna para no agotarse antes de tiempo. El ambiente puede sentirse un poco tenso si intentan forzar situaciones que aún no están listas para madurar o si buscan respuestas rápidas a problemas complejos. La recomendación astral es practicar la introspección y el ejercicio físico para liberar el estrés acumulado. En lugar de buscar validación externa en el amor, utilicen estos días para fortalecer su propia autoestima y cuidar su salud física, lo cual les dará una ventaja competitiva enorme.

Para los signos de Aire y Agua restantes —Géminis, Cáncer, Escorpio y Acuario—, el enfoque estará puesto en la comunicación familiar y la sanación de vínculos antiguos. Es muy posible que surjan conversaciones del pasado que necesitaban un cierre definitivo para poder avanzar.

No teman enfrentar estas verdades con amabilidad, pues solo a través de la honestidad podrán abrir espacio para lo nuevo. Al final de la semana, se sentirán mucho más ligeros y listos para lo que depara el nuevo mes. Recuerden que la suerte es cíclica y que, aunque hoy el amor sea esquivo, la abundancia siempre encuentra su camino hacia quien sabe esperar.

