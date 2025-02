Chayanne, artista confirmado para el Festival Vallenato; cuándo, precios y más detalles

Chayanne, el querido y recordado artista puertorriqueño , será una de las grandes estrellas del 58° Festival de la Leyenda Vallenata. Su presentación, programada para el 1 de mayo en el Parque de la Leyenda Vallenata, promete ser un espectáculo inolvidable, fusionando la magia del pop latino con la pasión del folclor colombiano.

El anuncio oficial por parte de la organización del festival causó revuelo en redes sociales. "¡Valledupar, prepárate para bailar y cantar con Chayanne! Este 1 de mayo, el ídolo latino llega por primera vez al Festival de la Leyenda Vallenata para regalarnos un show sin precedentes" , publicó la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, desatando una lluvia de comentarios y expectativas entre sus seguidores.

Los fanáticos del cantante, que acumula más de 10 millones de seguidores en Instagram y que ha enamorado generaciones con sus baladas y ritmos contagiosos, esperan corear éxitos como "Torero", "Fiesta en América", "Salomé" y "Provócame" bajo el cielo de Valledupar.

¿Cuándo fue la última vez de Chayanne en Colombia?

Han pasado seis años desde su última visita a Colombia, cuando conquistó los escenarios con su tour "Desde el alma" en 2018, y su regreso ha generado una gran expectativa.

El Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo, tendrá un toque especial este año. La edición rendirá homenaje al inolvidable artista Omar Geles, aclamado compositor y acordeonero, cuyo legado en el vallenato es incuestionable.

Además de Chayanne, el evento contará con la participación de otros reconocidos artistas como Silvestre Dangond y Luis Alfonso, quienes se presentarán el 2 de mayo.

La inclusión de Chayanne en el cartel del festival marca un hito en la historia del evento, tradicionalmente dominado por exponentes del vallenato. Su presencia representa un puente entre géneros, donde el romanticismo del pop latino se entrelaza con el folclor colombiano para brindar una experiencia única a los asistentes.

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de Chayanne en Valledupar?

Las entradas para esta esperada presentación ya están disponibles a través de la plataforma Tu Boleta. Los precios varían desde $126.200 en entradas individuales hasta palcos que superan el millón de pesos, dependiendo de la ubicación y la exclusividad del espacio. Clic acá para ingresar a la plataforma y comprar.

¿Cuánto cuestan las boletas para ver a Chayanne en Valledupar?

General $126,200

Preferencial $218,200

Palco Calixto C $414,200

Palco Calixto B $496,200

Palco Calixto A $604,200

Palco Alejo C $414,200

Palco Alejo B $496,200

Paco Alejo A $604,200

Palco Colacho C $771,200

Palco Colacho B $991,200

Palco Colacho A $1.321,200

