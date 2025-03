Festival Estéreo Picnic 2025: dos reconocidos artistas cancelan sus presentaciones

A pocos días del inicio del Festival Estéreo Picnic 2025, dos de los artistas más esperados cancelaron su participación en el evento. Se trata de la banda irlandesa Fontaines D.C. y el dúo estadounidense The Black Keys, quienes tienen que bajarse del cartel por razones de fuerza mayor.

La primera cancelación confirmada fue la de The Black Keys. La organización del festival anunció el pasado 15 de marzo que la agrupación liderada por D an Auerbach y Patrick Carney no podría asistir debido a "complicaciones de salud en la familia de uno de los integrantes" .

Aunque no se dieron detalles específicos, la noticia generó reacciones encontradas entre los fanáticos, quienes esperaban ver a la banda en vivo tras varios años de ausencia en escenarios colombianos. En su reemplazo, el festival anunció la incorporación del reconocido músico Beck , quien se presentará el sábado 29 de marzo.

Días después, la noticia de una segunda cancelación sacudió a los asistentes del Festival Estéreo Picnic. Fontaines D.C., una de las bandas de post-punk más aclamadas de los últimos años , anunció que tampoco podría cumplir con su presentación en Bogotá.

La razón fue u n problema de salud de su vocalista, Grian Chatten, quien sufre de una hernia discal. Debido a esta condición médica, el grupo también canceló toda su gira por Latinoamérica, afectando sus conciertos programados en México, Chile, Argentina y Brasil.

El Festival Estéreo Picnic 2025, que se realizará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ha sido un evento que en los últimos años ha reunido a grandes artistas de la escena internacional y nacional. A pesar de estas cancelaciones, el cartel sigue siendo atractivo, con nombres como Blink-182, Sam Smith, The Offspring y Feid, entre otros.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar. Mientras algunos lamentan la ausencia de The Black Keys y Fontaines D.C., otros destacan la rapidez con la que la organización del festival ha reaccionado para suplir las bajas y garantizar un evento de alta calidad.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo y los organizadores reafirman su compromiso de ofrecer una experiencia inolvidable para los asistentes. Aunque las cancelaciones son desafortunadas , la energía del Estéreo Picnic sigue intacta y lista para recibir a miles de fanáticos de la música en esta edición de 2025.

