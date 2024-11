Letra de 11PM EN ST. REGIS la canción de Feid en la que estaría 'tirando' a Blessd

El mundo de la música urbana en Colombia parece estar en medio de un sutil cruce de indirectas entre dos de sus exponentes más reconocidos: Feid y Blessd. A pesar de que ninguno ha confirmado abiertamente un conflicto, las redes sociales y los seguidores han encendido el debate, especialmente tras el lanzamiento del tema 11PM EN ST. REGIS, incluido en el último álbum de Feid junto al productor 'Sky Rompiendo'.

El supuesto rifirrafe entre los artistas no es nuevo. Las tensiones habrían comenzado tras una discusión en un evento deportivo y, según los rumores, se habrían intensificado con varias publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente es la posibilidad de que Feid haya utilizado esta canción para responder a las indirectas que Blessd ha lanzado en diferentes ocasiones.

¿Indirectas para Blessd?

¿Por qué Blessd le está tirando a Feid? /Foto: Youtube 'Si sabe'

Al analizar las líneas del tema, varios fans apuntan a frases como: "Nosotros somo' artista', mijo, ustedes son meme'" o "¿Quién te dio los código', cabrón? Se te olvida" como posibles referencias hacia Blessd, especialmente por el tono desafiante y la afirmación de autenticidad en la industria.

Feid parece recalcar su posición como alguien que ha trabajado duro por su lugar en la música y critica a quienes considera que no son auténticos o confiables.

Letra completa de 11PM EN ST. REGIS - Feid

El que camelló pa' estar aquí, la mano arriba

En mi cuadra, solo se parchan los real

Esto es de nosotro' desde hace día', ey

Las chimba' con la mano arriba

¿Quién te dio los código', cabrón? Se te olvida

El FERXXO los prende cuando se enfrían

Tú no ere' de nosotros, no eres de fiar

Solo en Dios y en La Virgen se confía (wow)

Desde el colegio, la tarea me la miran

Llevamo' el party hasta la house y ellas se viran

Mi loco, aquí no, que aquí no te midas

Es que te miro y tú haces que me ría (jajaja)

Ese flow y esas barras son mías

Mami, déjeme sano, le meto más duro cada año

No me apago, como el habano, ey, yo

En esta no les dio con el gigante

Cabrón, una pistola a ti no te hace maleante (uy)

Antes de que todo' fueran gángster

Ser una nea no era tan interesante

¿Que por qué le meto así?

Si de esta mierda yo siempre he esta'o enamora'o

Si esto fuera Nissan, yo sería la Murano, wow

Nosotros somo' artista', mijo, ustedes son meme'

Sí, son fabuloso', pero porque todo' huelen

Ustedes son olas, van y vienen

El FERXXO es eterno y se sostiene

Soy el dueño de la musa, soy Cristina de Suecia

Oídos sordo' a palabra' necia'

Ando en PR parcha'o con las bestia'

Esta fue sin anestesia

El que camelló pa' estar aquí, la mano arriba

En mi cuadra, solo se parchan los real

Esto es de nosotro' desde hace día', ey

Las chimba' con la mano arriba

¿Quién te dio los código', cabrón? Se te olvida

El FERXXO los prende cuando se enfrían

Tú no ere' de nosotros, no eres de fiar

Solo en Dios y en La Virgen se confía

