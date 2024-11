Rock al Parque 2024: Estas son las bandas que se presentarán el segundo día del festival

El segundo día del festival Rock al Parque 2024 , que será este domingo 10 de noviembre, tendrá a grandes bandas de distintos géneros y países, con una programación que mezcla el talento nacional e internacional en los tres escenarios, prometiendo una explosión de energía en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

¿Cuál es la programación del segundo día de Rock al Parque 2024?

El segundo día del festival arrancará en el Escenario Plaza a las 2:00 p.m. con Micorriza Soundsystem, una de las bandas distritales que abrirá el evento. Los sonidos latinos se harán sentir con La Santísima Voladora, una banda mexicana que destaca por sus letras y ritmos únicos, mientras que La Monky Band, otro representante distrital, mantendrá el espíritu vibrante del día.

Quique Neira, uno de los grandes exponentes del reggae en Chile, hará su aparición a las 4:55 p.m., sumando un toque melódico y de paz al escenario. Luego, The Selecter, ícono del ska británico, llegará desde Reino Unido para deleitar a los asistentes con su ritmo clásico y atemporal. Mad Tree, grupo local, continuará con el ambiente festivo antes de la esperada presentación de Superlitio, una de las bandas más queridas en la escena del rock colombiano, quienes regresan al festival como invitados nacionales. Para cerrar la jornada, Todos Tus Muertos, legendaria banda argentina de punk y reggae, tomará el escenario a las 9:20 p.m., brindando un final poderoso al Escenario Plaza.

Las bandas que se presentarán en Escenario Bio by Electrolit y Eco by Radiónica

El Escenario Bio by Electrolit abrirá a las 2:30 p.m. con Telégrafo y Pez Errante, dos grupos distritales que calentarán motores. Buitres, banda de rock de Uruguay, subirá al escenario a las 4:20 p.m., aportando sus más de tres décadas de experiencia y éxito en Latinoamérica. La diversidad musical seguirá con Stuck in the Sound, quienes llegan desde Francia con su rock alternativo y energía fresca.

Más tarde, Stayway representará el talento local antes de que Kraken, uno de los grandes íconos del rock colombiano, conquiste el escenario a las 7:30 p.m., consolidando su lugar como leyenda en Rock al Parque. La noche culminará con la fuerza de Doro, la reina del heavy metal de Alemania, quien promete un show que deleitará tanto a los fanáticos veteranos como a las nuevas generaciones.

Programación Rock al parque 2024 Día 2 Foto: Instagram Rock al parque

En el Escenario Eco by Radiónica, los asistentes podrán disfrutar desde las 2:30 p.m. de Kitsugaki, seguido de Entreco, una banda caleña con un estilo único que combina elementos de rock alternativo y música experimental. Los ritmos vibrantes continuarán con Margaritas Podridas, un grupo mexicano que ha ganado renombre por su estilo crudo y honesto.

Mad Sin, una de las bandas más representativas del psychobilly alemán, llevará la energía a otro nivel a las 5:40 p.m., seguido de Ostia Puta desde España, quienes cerrarán este escenario con su característico punk y letras provocadoras.

Los tres escenarios de Rock al Parque 2024 albergarán lo mejor del talento nacional e internacional, demostrando que Rock al Parque es una plataforma vital para artistas consagrados y emergentes. Desde ritmos latinos hasta metal pesado y punk rebelde, este domingo en el Parque Simón Bolívar promete ser un día inolvidable para todos los asistentes.

