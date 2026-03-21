Estos son los nuevos códigos de Free Fire para este fin de semana- 21, 22 y 23 de marzo

El universo de Free Fire y Free Fire MAX se renueva este fin de semana del 21, 22 y 23 de marzo de 2026. Como es habitual, Garena ha lanzado una serie de códigos de canje que permiten a los supervivientes obtener objetos exclusivos sin gastar diamantes reales.

Si buscas mejorar tu inventario con nuevas skins de armas, cajas de botín o incluso tickets de diamante, has llegado al lugar indicado.

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Lista de códigos Free Fire para el 21, 22 y 23 de marzo (Global y Colombia)

A continuación, presentamos los códigos reportados como activos para este fin de semana. Recuerda que estos códigos tienen un límite de tiempo (generalmente 24 horas) y un cupo máximo de usos:



FFNGY7PP2NWC – (Recompensas aleatorias)

– (Recompensas aleatorias) FFKSY7PQNWHG – (Skins de armas)

– (Skins de armas) FFNFSXTPVQZ9 – (Cajas de suministros)

– (Cajas de suministros) FVTCQK2MFNSK – (Emotes especiales)

– (Emotes especiales) FFMTYKQPFDZ9 – (Tickets de incubadora)

– (Tickets de incubadora) FFPURTQPFDZ9 – (Fragmentos de personaje)

– (Fragmentos de personaje) NPTF2FWSPXN9 – (Oro y diamantes)

– (Oro y diamantes) H8YC4TN6VKQ9 – (Skins exclusivas)

– (Skins exclusivas) FF6YH3BFD7VT – (Muro Gloo promocional)

– (Muro Gloo promocional) BR43FMAPYEZZ – (Vales de Diamond Royale)

Nota: Si al intentar canjearlos recibes un mensaje de "código expirado" o "límite alcanzado", significa que otros jugadores ya han agotado las existencias para tu región.

Estos son los nuevos códigos de Free Fire

¿Cómo canjear los códigos en el sitio oficial de Garena?

Para aquellos jugadores nuevos o quienes hayan olvidado el proceso, aquí detallamos los pasos para reclamar sus premios de forma segura a través del Sitio de Canje de Recompensas de Free Fire:



Inicia sesión: Entra al portal oficial y accede con la cuenta vinculada a tu ID de jugador (Facebook, Google, Apple ID, Huawei, VK o X). Ingresa el código: Copia uno de los códigos de 12 o 16 caracteres de nuestra lista y pégalo en el recuadro blanco. Confirma la operación: Haz clic en el botón "Confirmar". Si el código es válido, aparecerá un mensaje de éxito. Recoge tu premio: Abre el juego en tu dispositivo y dirígete a la sección de correo interno (icono de sobre). Tu recompensa aparecerá allí en un plazo máximo de 24 horas.

¿Por qué son importantes estos códigos este fin de semana?

Este periodo del 22 y 23 de marzo coincide con eventos especiales dentro del juego donde Garena suele incluir recompensas temáticas.

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Al usar estos códigos, los jugadores pueden ahorrar dinero real y obtener ventajas estéticas que de otro modo solo estarían disponibles en la tienda o mediante eventos de recarga costosos.

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Consejos para no perderte ningún código

Actúa rápido: Los códigos suelen activarse a las 00:00 (hora local de cada servidor) y se agotan en cuestión de horas.

Los códigos suelen activarse a las 00:00 (hora local de cada servidor) y se agotan en cuestión de horas. Verifica tu región: Algunos códigos son específicos para servidores de EE. UU., México o Europa. Si un código no funciona, intenta con el siguiente de la lista.

Algunos códigos son específicos para servidores de EE. UU., México o Europa. Si un código no funciona, intenta con el siguiente de la lista. No uses cuentas de invitado: El sistema de Garena no permite el canje de recompensas para cuentas que no estén vinculadas a una red social.

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