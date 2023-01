Oración del día: No hablar mal de los demás

El padre Otoniel Cruz realizó la oración del día en Kallejiando con una reflexión para aquellas personas que han estado en una relación amorosa y por diferentes circunstancias ya no se encuentran juntos.

El padre comenzó diciendo: "Quiero enviarle ese saludo especial a las parejas, a los esposos, a los novios, amigovios... Quiero invitarlos de manera especial, si la relación no funciona ¿Por qué tienes que hablar mal de la otra persona que te consintió, incluso que te hirió y te hizo daño?. Eso hace parte del ámbito privado, no tienes porque ponerte a difamar a la persona con la que has compartido la caricias".

Así mismo dijo: "Si ya no se entendieron sean libres, rompan cadenas que los aten, pero no se hagan daño y mucho menos ir a maltratar a una criatura cuando la relación no funciona".

"Quiero invitarlos de manera especial a que le pidamos al Señor sensatez. Él mismo dijo no es bueno que el hombre este solo y sin embargo cuando se tiene pareja muchas veces no se valora a la persona sea hombre o sea mujer" expresó el padre.

"Y si están enamorados cántense bonitas cosas, canten serenata, ámense, bésense, pero no maltraten lo que el amor ha sembrado", finalizó diciendo el padre Oto.

