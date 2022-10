Yaya se perdió más de la mitad de concierto de Daddy Yankee por “mal presentimiento”

Durante este fin de semana el cantante puertorriqueño Daddy Yankee se presentó en la ciudad de Bogotá con su gira "La última vuelta world tour", con la que se está despidiendo de los escenarios.

Por medio de las redes sociales se vio a varias personalidades de la farándula nacional asistir a este evento y compartir en sus cuentas personales algunas fotos o videos de momentos inolvidables.

Una de ellas fue Yaya, la presentadora de Kallejiando, quien contó durante la mañana de este lunes en la emisión del programa, una situación que vivió durante el evento que la hizo irse temprano para su casa y no terminar de disfrutar del concierto.

Yaya comenzó asegurado que Daddy Yankee es su artista favorito y por eso estaba esperando ese día anhelado: "Me fui al concierto pero antes de llegar el día no fue bueno... Una moto chocó el carro y cuando llegamos al concierto el ambiente se sentía pesado...".

Luego contó que un vez allí su hermana le mandó un mensaje que la dejó pensando: "siete canciones me alcancé a disfrutar cuando me llega un mensaje de una hermanita que es super cristiana y me escribe a eso de las 10:30pm de la noche y nadie tenía señal en sus celulares: 'hermana estaba orando y se me vino tu cara en la oración, ¿estás bien?'".

Ante estas palabras de su familiar Yaya quedó bastante preocupada y decidió irse del concierto para evitar cualquier inconveniente que pudiera llegar a pasar: "No me robaron nada pero donde estaba si había gente pasadita... Nos estaban empujando, un señor me miraba mal...".

Finalizó mando un mensaje a todos los oyentes y televidentes: "Hay que recibir las señales, muy a las 11:00pm estaba en la casita empijamada, hasta la séptima canción me la disfruté pero ya".

