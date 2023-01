Oración del día: valoremos a nuestros familiares

El padre Otoniel Cruz, de La Kalle, nos trae la oración del día en la que incluye una reflexión para las personas y familias.

En su mensaje del día el padre se enfocó en hablar sobre la familia y transmitir un llamado a valorar a los seres cercanos en vida, especialmente a papá y mamá.

Publicidad

"Hoy es una nueva oportunidad para que valoremos la existencia y sobre todo la existencia de nuestros padres. Si las cosas están mal con papá o mamá, procuremos arreglar as cosas. Valoremos el sentido profundo y el valor que implica la vida familiar", reflexiona el religioso.

Agrega que "no hay nada más triste que lleguemos el día del funeral de nuestro papá o nuestra mamá a pronunciar discursos vacíos, si no los visitamos", y agrega el llamado a "llevarle flores a tu mamá, dile que la amas, que la extrañas; dile: 'perdóname si me he portado mal, o te disculpo y te perdono realmente'".

En su reflexión hizo una invitación a que "exista un gesto de empatía y cariño, valoremos a nuestros familiares porque sería vacío en un funeral con muchas flores y muchos discursos".

"Que el todo poderosa nos asista y nos colme de su gracia", puntualizó el padre Oroniel.