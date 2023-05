Hombre arroja 900 millones de pesos en una carretera; ¡Que regalazo!

Un extraño hecho sorprendió a los habitantes de la ciudad de Eugene, en el estado de Oregón, Estados Unidos , donde un hombre comenzó a arrojar billetes mientras conducía por una carretera, al parecer habría lanzado alrededor de 200.000 dólares, lo que serían unos 900 millones de pesos colombianos.

Aunque este hecho tuvo lugar el 11 de abril, hasta hace algunos días volvió a tomar fuerza, pues algunas personas recuerdan el momento en el que transitaban por la carretera interestatal 5, al sur de la ciudad de Eugene, y de un vehículo empezaron a salir billetes de lata denominación, por lo que muchos intentaron seguirlo y captar el mayor número de dinero.

Una pareja que fue testigo del sorprendente suceso indico que: “Son billetes de cien dólares flotando y yo digo, ‘¿qué?’ Así que mi novio y yo decidimos ir, por un lado, él va por otro y hasta ahora he encontrado 300 dólares”, según el medio KEZI.

El sujeto fe interceptado por la Policía de Oregón, debido a que recibieron la alerta de algunos ciudadanos. El hombre de aproximadamente 38 años fue identificado como Colin Davis McCarthy, el cual respondió que había sido un 'impulso' por ayudar a los demás, lo que lo llevaría a regalar el dinero.

En diálogos con KVAL – TV, medio citado por el New York Post, la Policía del estado de Oregón afirmo que: “quería bendecir a otros con regalos de dinero”, ya que aseguraba que su estado financiero era bueno. No obstante, no tenían conocimiento de la procedencia del dinero, pues, aunque una parte del dinero le pertenecía al hombre, las autoridades indicaron que las cuentas bancarias de la familia de McCarthy estaban vacías.

Al parecer el hombre usó el dinero de su familia para este cometido, por esta razón y por el caos provocado, las autoridades consideraron la idea de acusarlo por conducta desordenada, pero luego de conversar con él lo dejaron ir.

