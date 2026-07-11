Hombre lleva de pie varios años por una extrema devoción; el estado de sus pies preocupa

Si has navegado por redes sociales recientemente, es muy probable que te hayas topado con imágenes que parecen desafiar la resistencia humana.

Se trata de Dulal Giri Ji Maharaj, un asceta de la India cuya historia se ha vuelto viral tras revelarse que lleva casi 12 años de pie, sin sentarse ni acostarse ni un solo segundo.

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Este hombre, conocido popularmente como el 'Standing Baba', ha captado la atención de millones de personas desde que su video comenzó a circular el pasado 13 de junio de 2026.



Pero, ¿qué lleva a alguien a someter su cuerpo a semejante esfuerzo? No se trata de un reto de internet, sino de una profunda convicción religiosa vinculada al hinduismo.

¿Quién es Dulal Giri Ji Maharaj y por qué lleva 12 años sin sentarse?

Dulal Giri Ji Maharaj no siempre fue un asceta. Según los reportes, abandonó su vida universitaria para dedicarse por completo a la práctica espiritual.

Su decisión lo llevó a adoptar un voto extremo conocido como Khadeshwari o Khada Tapasya,. Esta tradición milenaria se basa en actos de disciplina y devoción extrema como forma de acercarse a la divinidad.

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El objetivo específico de Dulal Giri es obtener una visión divina del dios Shiva, una de las deidades más importantes de la religión hindú.

Para lograr este propósito espiritual, el monje prometió no volver a sentarse ni a recostarse hasta que su meta sea cumplida, una promesa que ha mantenido firme durante más de una década a pesar de las evidentes dificultades físicas.

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Esta práctica no es única de Dulal Giri. En la historia del ascetismo hindú existen otros ejemplos famosos, como el de Amar Bharati, un antiguo empleado de banco que en 1973 levantó su brazo derecho en honor a Shiva y nunca más lo volvió a bajar.

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¿Qué es el Khada Tapasya y cuáles son las consecuencias para el Standing Baba?

El ritual del Khada Tapasya implica permanecer erguido de forma permanente. Seguramente te preguntarás cómo hace Dulal Giri para descansar o dormir sin romper su voto.

Para ello, utiliza una estructura especial de madera que cuelga de cuerdas. Al llegar la noche, el monje apoya la parte superior de su cuerpo en esta estructura suspendida, lo que le permite dormir parcialmente erguido sin tener que acostarse.

Sin embargo, el costo físico de esta devoción es alarmante y ha generado un intenso debate sobre los límites de la fe y los riesgos para la salud. Las imágenes que circulan en internet muestran las severas secuelas en su organismo:

Inflamación severa: Sus piernas presentan una hinchazón notable debido al tiempo prolongado que pasa de pie,.

Sus piernas presentan una hinchazón notable debido al tiempo prolongado que pasa de pie,. Problemas de circulación: La falta de descanso horizontal ha provocado problemas circulatorios graves, evidenciados por una coloración oscura en su piel,.

La falta de descanso horizontal ha provocado problemas circulatorios graves, evidenciados por una coloración oscura en su piel,. Heridas abiertas: El monje sufre de lesiones que requieren cuidados diarios.

Actualmente, un grupo de voluntarios acompaña a Dulal Giri todos los días para limpiar sus heridas, aplicar ungüentos y cambiar sus vendajes con el fin de evitar infecciones que podrían ser fatales.

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Algunos expertos aseguran que, debido a estas condiciones, el monje se encuentra en un riesgo real de perder las piernas.

A pesar del asombro y la preocupación de los usuarios de internet en todo el mundo, el 'Standing Baba' continúa firme en su estructura de apoyo, manteniendo su sacrificio en busca de la iluminación espiritual,.