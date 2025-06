La emotiva carta de joven a su familia tras ser condenada por un estado de WhatsApp

Desde el encierro que vive en una cárcel venezolana, Merlys Oropeza decidió romper el silencio con una carta que ha dejado a muchos con el corazón en la mano.

La joven, que fue condenada a 10 años de prisión por un estado de WhatsApp en el que criticaba la distribución de alimentos del CLAP en su comunidad, escribió a sus padres para contarles cómo ha vivido estos meses lejos de ellos.

La carta, enviada casi un año después de su detención, refleja el impacto emocional que ha tenido estar privada de la libertad por un comentario en redes sociales.

Merlys, quien fue arrestada en agosto de 2024, aún intenta asimilar lo que está viviendo. Su mensaje es un testimonio de angustia, culpa y profundo dolor familiar.

La joven empieza su carta reconociendo que ha sido difícil encontrar las palabras correctas para expresarse. Con una mezcla de nostalgia y tristeza, confiesa sentirse un peso para su familia.

“Con mucha nostalgia y tristeza te escribo esta carta porque siento que todo lo que diga no alcanzará a reparar el daño que les he hecho pasar”, escribió, mostrando cuánto la afecta saber que sus padres están sufriendo por ella.

En otro de los apartados más duros de la carta, Merlys asegura sentirse emocionalmente agotada. La frase que más ha llamado la atención y que muchos de sus allegados no han podido dejar de comentar es: “Ya no me quedan fuerzas”. Estas palabras reflejan la desesperación que la ha invadido durante los meses que lleva tras las rejas.

Carta de Merlys a su familia

¿Cuál fue el estado que publicó la joven?

La situación de Merlys se dio luego de que publicara en su estado de WhatsApp una queja dirigida a una líder del Consejo Comunal de su sector, relacionada con la entrega de alimentos. El comentario fue tomado como un acto de incitación al odio bajo la Ley Contra el Odio en Venezuela.

"Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos", escribió la joven en su estado.

El proceso legal fue rápido. En junio de 2025, el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín la declaró culpable y dictó la condena. Desde ese momento, su familia ha estado luchando por encontrar formas de aliviar su situación, mientras ella intenta mantener la fortaleza emocional dentro del centro penitenciario.

En la carta, además de expresar su dolor, Merlys agradece a sus padres por el apoyo constante y el amor que le han demostrado, incluso en medio de la adversidad.

