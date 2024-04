Le regaló un iPhone a su novia y lo reportó como robado cuando terminaron

Las relaciones de pareja no siempre salen bien, muchas personas deciden terminar su amorío por distintas maneras y el proceso de separación es tormentoso para muchos. Sin embargo, la historia contada por una internauta es un ejemplo de que siempre hay algo que nos puede sorprender para mal.

Se trata de Angélica, una mujer que en su cuenta de X, anteriormente Twitter, con el usuario @Angelicaconamor, quien a través de un tuit contó que su pareja le regaló un celular, como muestra de su compromiso y amor, pero cuando todo termino mal, de un momento a otro le llegó la notificación de que su celular había sido reportado, justo después de terminar su relación.

Como era de esperarse, el hecho la tomo por sorpresa y decidió desahogarse a través de la red social, escribiendo lo siguiente: "Saludos al hijo de p... que reportó el teléfono que me regaló como robado. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre para mí. Cuando uno siembra bonito, recoge bonito. Estrenando ando. Que la vida te multiplique lo que haces por los demás. El amor todo lo puede", mostrando que a pesar de todo le desea el bien.

La publicación se hizo tan viral que varios medios de comunicación la replicaron y se dio a conocer por internet lo que le pasó, por lo que ella aprovechó para aclarar varios puntos de su historia, quejándose de que la noticia no fue lo suficiente, según su criterio. De acuerdo con ella, nadie le preguntó realmente lo que pasó y su historia quedó como un novio que le quiso hacer el mal a su expareja.

Publicidad

Pero no, de acuerdo con la internauta, la historia es mucho peor, puesto que ella no estaba en Colombia, tenía problemas serios por el reporte del celular y podía incluso tener problemas migratorios: "No es lo mismo que tu novio te reporte el teléfono en tu país a que lo haga tu esposo mientras estás en proceso migratorio en otro lugar. Tampoco es lo mismo cuando acabas de salir de casa y estás con tus maletas en la calle incomunicada. Y además si te dicen que te van a deportar por robarte el celular que te regalaron y en donde tienes guardada toda la información del proceso".

Saludos al hijo de puta que reportó el teléfono que me regaló como robado. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre para mí. Cuando uno siembra bonito, recoge bonito. Estrenando ando. Que la vida te multiplique lo que haces por los demás. El amor todo lo puede. pic.twitter.com/F9qHFKiFAp — Ciudadana Sumercé❤️💞💘 (@Angelicaconamor) April 9, 2024

Publicidad

Te puede interesar: Bañarse todos los días no es tan saludable como se cree