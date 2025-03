"No sé, desconozco mucho": entrevista a joven en marcha convocada por Petro se vuelve viral

El pasado martes 18 de marzo se llevaron a cabo varias marchas en todo el territorio nacional, estas convocadas por el gobierno para apoyar la reforma laboral que oficialmente se hundió en la Comisión Séptima del Senado, como también la de la salud que agoniza en el Congreso de la República.

Pero un particular hecho fue registrado por un manifestante que se encontraba en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pues un joven que asistió a la marcha, se destacó por su particular forma de responder a una entrevista que terminó viralizada en redes sociales ante sus palabras bastantes confusas.

Durante la entrevista, un joven activista de nombre Daniel Maldonado, le preguntó inicialmente al joven, por qué marchaba y su curiosa respuesta dio para cientos de comentarios en redes sociales.

“Sí hay que saber algo. Pues yo creo que en sí, parece, ehh digamos, que se podría decir, que es como un rejunte de muchos motivos de los cuales si bien desconozco mucho...

También hago, digamos, cierta coherencia; en sí, primero con una participación activa políticamente y, también, a su vez, digamos con... Digamos que esa misma participación política me lleva a otro tipo de participaciones”. respondió ante la pregunta el manifestante.

Luego de esa respuesta Maldonado, le pregunta si él estaba apoyando las reformas impuestas por el Gobierno Nacional , donde el marchante manifestó no conocer los proyectos presentados por el Gobierno.

“Desconozco de las reformas... Pues no las he leído, entonces no puedo decir que las apoyo” , dijo el joven manifestante.

También le preguntaron si apoyaba al Presidente Petro donde también un poco confuso respondió, “apoyo el hecho de la reforma y apoyo el hecho que, de alguna forma, este gobierno..., digamos que también permite otro tipo de reformas a las que ya estamos acostumbrados”.

Cabe aclarar que mientras se desarrollaba esta entrevista la Comisión Séptima del Senado se encontraba aún en debates sobre la reforma laboral, en donde por último el señor Maldonado le preguntó al joven manifestante que, si este proyecto se hunde, que iban hacer los marchantes que llegaron a la Plaza de Bolívar, y esta fue su respuesta, “Si hay que botar piedra, hay que botar piedra”.

Balance de las marchas del 18 de marzo en Bogotá

Al final del día el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán entregó un balance positivo a la ciudad indicando que las múltiples marchas que se movilizaron por toda Bogotá llegando finalmente a la Plaza de Bolívar, transcurrieron mayormente con mucha calma.

" El balance de hoy es positivo en Bogotá. Miles de personas salieron a manifestarse en su inmensa mayoría de manera pacífica en la ciudad. Más de 300 gestores del Distrito y 1.200 policías acompañaron las movilizaciones y se encargaron que los pocos conflictos que se presentaron a lo largo del día fueran solucionados por medio del diálogo", expresó el alcalde de Bogotá.

